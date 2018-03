Umsatz im Hessischen Einzelhandel 1,9 Prozent höher als im Januar 2017

Im hessischen Einzelhandel lag der Umsatz im Januar 2018 preisbereinigt um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie das Hessische Statistische Landesamt mitteilt, nahm gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten um 1,2 Prozent zu.

.

Zur positiven Umsatzentwicklung trugen vor allem die Einzelhändler von Haushaltsgeräten (plus 9,1 Prozent) bei. Besonders die Verkaufszahlen von Möbeln legten zum Jahresbeginn überdurchschnittlich zu. Auch der Handel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (plus 8,0 Prozent) konnte den Umsatz kräftig steigern. Dabei waren im Januar vor allem Fahrräder und Fahrradzubehör gefragt. Weniger erfolgreich verlief der Jahresauftakt für die Händler an Verkaufsständen und auf Märkten (minus 4,1 Prozent).



Die Zahl der Beschäftigten legte auch im Januar weiter zu. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde die Belegschaft insgesamt um 1,2 Prozent ausgebaut. Dabei stieg die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 2,4 Prozent, die Zahl der Beschäftigten in Vollzeit ging dagegen um 0,6 Prozent zurück.



Methodischer Hinweis

Die Einzelhandelsmesszahlen, aus denen die Veränderungsraten für Umsatz und Beschäftigte berechnet werden, werden in fünfjährigem Abstand auf ein neues Basisjahr umgestellt. Mit Veröffentlichung der Ergebnisse für den Berichtsmonat Januar 2018 beziehen sich alle Daten der Einzelhandelsstatistik auf das neue Basisjahr 2015 (zuvor 2010).