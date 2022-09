Umsatz am Immobilienmarkt steigt auf über300 Mrd. Euro

Der Geldumsatz am deutschen Immobilienmarkt übertraf im Jahr 2021 erstmals die Marke von 300 Mrd. Euro. Das geht aus der aktuellen GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA hervor.

.

Der Studie zufolge belief sich das bundesweite Umsatzvolumen in der Summe aller Immobilienteilmärkte im vergangenen Jahr auf rund 337,0 Mrd. Euro, das ist ein Anstieg um 14,5 % gegenüber 2020. Mit rund 936.600 registrierten Kauffällen war das Transaktionsaufkommen in 2021 leicht rückläufig (-0,4 % gegenüber 2020). „Das Jahr 2021 war ein absolutes Ausnahmejahr für den deutschen Immobilienmarkt. Verantwortlich für das neue Allzeithoch beim Geldumsatz waren einerseits Nachholeffekte, nach den coronabedingten Unsicherheiten des Vorjahres, insbesondere an den Teilmärkten für Mehrfamilienhäuser und Wirtschaftsimmobilien“, sagt Sebastian Wunsch, Bereichsleiter Immobilienwirtschaftliche Analysen beim Hamburger Gewos Institut. “Hinzu kamen Sondereffekte wie großvolumige Verkäufe und Paketverkäufe – speziell in den großen Städten – sowie ein insgesamt gesteigertes Interesse an Wohneigentum, das mit einer erhöhten Zahlungsbereitschaft einherging“.



Fast 80 % der Transaktionen in Deutschland betreffen Wohnimmobilien: Bundesweit wurden im vergangenen Jahr Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und Wohnbauland im Wert von rund 253,9 Mrd. Euro gehandelt, das ist ein Anstieg um 14,3 % gegenüber 2020. Die Verkaufszahlen sind in der Summe der vier Wohnsegmente um 0,9 % auf rund 728.400 zurückgegangen. Der Anstieg des Umsatzvolumens ist entsprechend maßgeblich auf Preissteigerungen zurückzuführen.



„Die Preisdynamik im Bereich des Wohneigentums hat sich, nach den starken Zuwächsen der Vorjahre, in 2021 noch einmal erheblich verstärkt. Mit +13,7 % bei Eigenheimen und +13,0 % bei Eigentumswohnungen haben wir im vergangenen Jahr die stärksten Preiszuwächse seit Beginn unserer Aufzeichnungen in den Achtzigerjahren festgestellt“, sagt Sebastian Wunsch. Aufgrund der schwächeren Einkommensentwicklung hat sich die Erschwinglichkeit von Wohneigentum damit weiter verschlechtert: Für den Erwerb eines Eigenheims mussten Haushalte im Jahr 2021 7,4 Jahreseinkommen aufwenden, für den Erwerb einer Eigentumswohnung wurden im Schnitt 5,5 Jahreseinkommen fällig. Im Vorjahr waren es noch 6,8 bzw. 5,1 Jahreseinkommen und vor zehn Jahren 4,7 bzw. 3,6 Einkommen.



Nach der coronabedingten Delle des Vorjahres hat sich der Teilmarkt für Wirtschaftsimmobilien in 2021 wieder sehr positiv entwickelt. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr rund 52.600 Nichtwohngebäude im Wert von rund 66,6 Mrd. Euro gehandelt (+15,8 % gegenüber 2020). In den zehn bevölkerungsreichsten deutschen Städten 1 , auf die mehr als ein Drittel des Umsatzes in diesem Marktsegment entfällt, stieg die Zahl der Kauffälle – nach rückläufigen Transaktionszahlen in den beiden Vorjahren – in 2021 um 3,2 % auf rund 1.800. Das hiermit verbundene Umsatzvolumen erhöhte sich um 17,0 % auf rund 23,4 Mrd. Euro. „Wir haben in den Top10-Städten im vergangenen Jahr wieder vermehrt hochpreisige Verkäufe und Großtransaktionen registriert. Das Rekordniveau aus 2019 von 30,3 Mrd. Euro wurde jedoch trotzdem deutlich verfehlt“, erläutert Sebastian Wunsch. „Für das Gesamtjahr 2022 erwarten wir angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation rückläufige Fallzahlen und Umsätze – dies zeigt sich auch bereits in unseren Erhebungsdaten aus dem ersten Halbjahr“, so Wunsch weiter.



Umsatz mit Mehrfamilienhäusern erheblich gestiegen,

Nach der nur schwach positiven Entwicklung in 2020 ist das Umsatzvolumen im Mehrfamilienhaussegment im Jahr 2021 erheblich gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der bundesweite Geldumsatz mit Mehrfamilienhäusern um 10,6 Mrd. Euro bzw. 27,4 % auf rund 49,3 Mrd. Euro. Die Zahl der Kauffälle legte – nach dem Rückgang des Vorjahres – ebenfalls wieder zu (+6,1 % auf rund 44.000 Transaktionen).



„Das investorengeprägte Mehrfamilienhaussegment weist eine insgesamt größere Volatilität auf als andere Marksegmente, dennoch ist der erhebliche Zuwachs des vergangenen Jahres außergewöhnlich“, sagt Sebastian Wunsch. „Eine ähnlich kräftige Entwicklung gab es zuletzt im Jahr 2008, als der Umsatz mit Mehrfamilienhäusern im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise gegenüber dem Vorjahr um 9,0 Mrd. bzw. 37,6 % abnahm“.