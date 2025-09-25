Umfrage: KI-Potenziale im Property Management ungenutzt

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die Immobilienwirtschaft erkennt die Potenziale von KI im Property Management, doch die Umsetzung hinkt hinterher. Besonders beim Dokumentenmanagement und in der Workflow-Automatisierung sehen Experten große Chancen. Fachkräftemangel und Datenqualität bleiben die größten Hürden.

.

Bei der Umfrage „KI im Property Management“, die Apleona Real Estate Management gemeinsam mit Rueckerconsult im Juli und August 2025 durchgeführt hat, wurden 46 Fach- und Führungskräfte aus der Immobilienwirtschaft befragt.



Das größte Potenzial zur Effizienzsteigerung sehen die Umfrageteilnehmer im Dokumentenmanagement, gefolgt von der Workflow- und Aufgabenautomatisierung. Auch die Qualität von Immobilienreportings lässt sich durch innovative Technik steigern, sind sich die Befragten einig. Das geringste Potenzial sehen sie im Mietermanagement.



Aktuell nutzen Property Manager KI-Anwendungen vorrangig zum Auslesen und Analysieren von Dienstleistungsverträgen, etwa von Energieversorgern oder Facility-Management-Dienstleistern. Danach folgt der Einsatz im Mietermanagement. Darüber hinaus kommt KI-Technik bei der Optimierung des Energieverbrauchs sowie der Senkung des CO₂-Ausstoßes zum Einsatz. Es folgen Anwendungen beim Workflow- und Aufgabenmanagement. Das Benennen dieser Einsatzgebiete darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verbreitung dieser technischen Verbesserungen durch die Befragten insgesamt als unzureichend bewertet wird.



Auch auf die Frage nach dem Status quo der Digitalisierung im Property Management sehen viele Befragte Luft nach oben. Auf einer Skala mit maximal zehn Sternen vergaben zehn Prozent der Teilnehmer nur einen Stern („digitale Wüste“). Die Mehrheit vergab zwischen drei und sechs Sternen. Der Durchschnittswert lag bei 4,2 Sternen. „Das bedeutet, dass noch beträchtliche Anpassungen auf dem Weg zu einem funktionierenden digitalen Ökosystem notwendig sind, um signifikante Effizienzsteigerungen zu ermöglichen“, erklärt Julia Rahner, Geschäftsführerin Apleona Real Estate Management. „Unser Unternehmen geht dabei mit gutem Beispiel voran. Wir folgen unserer digitalen Roadmap, mit der wir uns in den Bereichen Digitalisierung und KI-Anwendungen zukunftsfähig aufgestellt haben und ständig weiterentwickeln.“



Etwas besser als der Digitalisierungsgrad wird die Dynamik beim Einsatz von KI bewertet: Hier wurden im Schnitt fünf von zehn Sternen vergeben. Knapp sieben Prozent bewerten den Prozess der KI-Integration gar als „rasant“. Lediglich vier Prozent erkennen keinen Fortschritt. Die Mehrheit vergab zwischen drei und sieben Sternen. „Der Vorsprung von KI gegenüber digitalen Anwendungen lässt sich damit erklären, dass viele KI-Anwendungen als Stand-alone-Lösungen genutzt werden. Das heißt, Mitarbeitende lassen sich beispielsweise von ChatGPT Texte erstellen oder Zusammenfassungen schreiben. Diese Anwendungen sind hilfreich, zeigen aber nur einen Bruchteil des Potenzials. Im Gegensatz dazu ist die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur im Unternehmen mit sehr viel mehr Aufwand verbunden“, ergänzt Rahner. Selbstredend sollten dabei KI und Digitalisierung als integrierte Lösung gemeinsam vorangetrieben werden.



Als größte Hürde für den verstärkten Einsatz von KI nennen 61 Prozent der Befragten den Fachkräftemangel – insbesondere bei der Implementierung neuer Technologien. An zweiter Stelle folgt die unzureichende Datenqualität, die den Aufbau effizienter KI-gestützter Prozesse erschwert.



Die Umfrage wurde durch Fachinterviews mit ausgewählten Expertinnen und Experten ergänzt. Die Interviewpartner beschäftigen sich entweder wissenschaftlich oder im beruflichen Alltag intensiv mit Digitalisierung und KI-Technologien im Property Management. In einem Punkt sind sich die Experten einig: An den neuen technischen Anwendungen und den mit ihnen verbundenen Effizienzgewinnen führt kein Weg vorbei. In welchen Bereichen diese Effizienzgewinne am größten ausfallen, deutet sich ebenfalls bereits an. „Den größten Hebel sehe ich beim Datenmanagement, beispielsweise im Abgleichen von Rechnungen mit den dazugehörigen Aufträgen“, sagt Gilbert Zuzan, Head of Region South & Head of Digitalization bei Apleona Real Estate Management.