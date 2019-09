SSN Group wird zu Consus Swiss Finance

Consus Real Estate AG hat die SSN Group Ende 2018 erworben [wir berichteten]und nun auch die Umfirmierung in Consus Swiss Finance AG abgeschlossen. Die SSN Group AG und ihre Tochtergesellschaften werden zukünftig einheitlich unter der Marke Consus auftreten. Die Projektenwicklungen der ehemaligen SSN werden zukünftig federführend von der Consus Development GmbH betreut.



Die SSN Group AG firmiert bereits seit Ende August 2019 als Consus Swiss Finance AG. Im Zuge der Integration wurde Theodorus Simon Gorens, CFO der SSN Gruppe, bereits am 1. Mai 2019 als Chief Risk Officer (CRO) und Deputy-CFO zum Vorstandmitglied der Consus bestellt [wir berichteten].



Der Gründer und frühere Vorstand der SSN Group, Michael Tockweiler, wird die Consus Gruppe nach Integration in bestem Einvernehmen mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2019 verlassen um sich neuen Herausforderungen zu widmen.



Außerdem hat der Immobilienentwickler gute Ergebnisse durch die Integration der Finanzierungsprozesse erzielt, in dem Finanzierungskosten der ehemaligen SSN-Projektenwicklungen reduziert wurden. Der durchschnittliche Zinssatz von Projektfinanzierungen für drei Entwicklungsprojekte in Höhe von 410 Millionen Euro konnte durch Refinanzierung von 13.5 % auf 7.0 % gesenkt werden.