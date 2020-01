In der Schlüterstraße wurden heute das Nutzungskonzept und die Pläne für Umbau und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes vorgestellt: Im Herbst 2023 sollen hier das Humanities Research Center der Universität Hamburg, das GIGA German Institute of Global and Area Studies und die ZBW – L

Fotos: Andreas Heller Architects & Designers



[…]