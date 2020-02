Umbau für die Polizei Essen läuft planmäßig

Die Publity AG hat bei der Weiterentwicklung der Karstadt-Zentrale in Essen einen weiteren Meilenstein erreicht. Es wurden nun bereits mehr als die Hälfte der geplanten Umbaumaßnahmen für die Polizei Essen abgeschlossen, so dass an dem anvisierten Einzugstermin der Polizei bis August 2020 festgehalten wird.

.

„Wir haben nun mit dem Richtfest der Kfz-Werkstatt für die Polizei Essen einen weiteren Abschnitt der Umbaumaßnahmen erreicht, mit denen wir insgesamt sehr gut im Plan liegen. Positiv wirkt sich dabei natürlich auch die Erfahrung des Generalunternehmers Zechbau aus, den wir bei diesem Projekt unter Vertrag haben“, so Thomas Olek, CEO der Publity AG.