Umarex mietet Logistikobjekt in Soest

Zum 1. August 2022 bezieht das Logistikzentrum des Unternehmens Umarex eine 12.150 m² große Logistikhalle mit 360 m² angeschlossener Bürofläche für versand- und servicenahe Abteilungen in der Clevischen Straße 8-10 in Soest. Eigentümer dieses Objekts ist Franz Kerstin. Die Räumlichkeiten bieten optimale Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die Inbetriebnahme des eigenen Logistik-Neubaus im Mai 2023 in Voßwinkel. Brockhoff Logistics war vermittelnd tätig. Der Übergangsstandort in Soest bietet eine ideale Nähe zum Hauptsitz in Arnsberg.

