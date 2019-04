Commerz Real verpflichtet Ulrich Oppermann

Ulrich Oppermann

© Commerz Real

Ulrich Oppermann (53) hat bei der Commerz Real die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Advisory, Mandates & International Distribution übernommen. Er berichtet direkt an Johannes Anschott, der im Vorstand der Commerz Real für das institutionelle Geschäft verantwortlich ist. Oppermann soll das Geschäft mit internationalen institutionellen Investoren weiter ausbauen, speziell im Rahmen von Einzelmandaten.

Der Diplom-Betriebswirt ist seit mehr als 25 Jahren in der Immobilien- und Finanzbranche tätig, zuletzt ab 2012 bei CBRE Global Investors als Head of Transaction Austria & Germany [wir berichteten]. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei UBS Global Asset Management und Allianz Real Estate inne.



„Wir haben festgestellt, dass wir dank unseres Track Records bei globalen Transaktionen auch internationale institutionelle Investoren bei dem Erwerb attraktiver Objekte unterstützen können“, erläutert Anschott. Insbesondere aus dem Nahen Osten und Asien registriert die Commerz Real eine steigende Nachfrage nach professionell strukturierten Anlageprodukten in Europa. „Mit seiner umfangreichen Expertise und seinem weit reichenden Netzwerk wird uns Ulrich Oppermann hierbei maßgeblich weiter bringen“, so Anschott weiter.



Eine erste Transaktion tätigte der neue Geschäftsbereich bereits in Warschau. Dort erwarb die Commerz Real gerade über ihre Luxemburger Gesellschaft CR Fund Management S.à r.l. zwei Gebäude des im Bau befindlichen „Lixa“-Bürokomplexes in der Kasprzaka Straße für den südkoreanischen Investor Hana Financial Investment Co. Ltd. [wir berichteten].