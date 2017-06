Fleischgroßhandel feiert Richtfest im Innovationspark Leverkusen

Der Rohbau steht, bald kann der Innenausbau beginnen: Der neue Unternehmenssitz der Ulrich Müller Weidener Fleischgroßhandel GmbH– kurz „Der Weidener“ – im Innovationspark Leverkusen (IPL) macht große Fortschritte. Im Januar 2018 soll der Umzug vom jetzigen Standort in Kürten in den IPL erfolgen. Am Freitag, 9. Juni 2017, war Richtfest auf der Baustelle. Auf einer Fläche von ca. 9.600 m² entsteht derzeit der neue Verwaltungs-, Handels- und Produktionsbetrieb des Unternehmens. Nach Fertigstellung werden hier bis zu 100 Beschäftigte in verschiedenen Bereichen arbeiten. Ein eigenes Bistro erweitert das gastronomische Angebot im gesamten IPL und soll eine neue Anlaufstelle für die Mittagspause werden. Außerdem ist ein Abholmarkt geplant. Mietflächen für Büronutzung stehen auch externen Unternehmen zur Verfügung.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Innovationspark Leverkusen

Der Weidener vertreibt derzeit mit ca. 75 Mitarbeitern, darunter fünf Auszubildenden, Fleischwaren, Wurstwaren und andere Lebensmittel bundesweit an die gehobene Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Caterer. Am bisherigen Standort in Kürten war das Unternehmen mit seinen Expansionsplänen an Grenzen gestoßen. Bei der Suche nach einem geeigneten neuen Standort in Nähe der Metropolen Köln und Düsseldorf, wo einige Großkunden des Unternehmens sitzen, rückte nach einem Gespräch mit der Wirtschaftsförderung Leverkusen schnell der Innovationspark in den Fokus.



„Wir haben einen Standort gesucht, der logistisch über die Autobahnen gut angebunden ist und eine gute Datenanbindung aufweist“, berichtet Prokurist Kay Müller. Außerdem sollte der neue Standort noch in Reichweite zu Kürten liegen, denn: „Unsere Mitarbeiter sind das Herz unseres Unternehmens und unser Know-how, das wir unbedingt mitnehmen wollten. Die 18 Kilometer Entfernung konnten wir unseren Beschäftigten zumuten, sodass wir den allergrößten Teil auch mit nach Leverkusen bringen.“ Das Gebäude wird neben Produktions- und Vertriebs-Einheiten auch Nutzflächen von 210 m² bzw. 295 m² Größe für Büronutzung vorhalten. Der erste Mieter ist bereits gefunden, Gespräche mit weiteren potentiellen Nutzern werden derzeit geführt.



Bürgermeister Bernhard Marewski beglückwünschte in Vertretung von Oberbürgermeister Uwe Richrath das Familienunternehmen für seine Standortentscheidung. Er betonte in seinem Grußwort, dass die Ansiedlung des Fleischgroßhändlers eine Bereicherung für Leverkusen hinsichtlich der Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze und des Produktangebotes sei und „ein bedeutsamer Meilenstein und eine tolle Ergänzung für den IPL.