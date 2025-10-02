Ulrich Henseler wird Co-Head Office Leasing bei CBRE Köln

Ulrich Henseler wechselt von BNP Paribas Real Estate als Director und Co-Head Office Leasing Köln zum Mitbewerber CBRE. Zusammen mit neuen alten Kollegen wie Severin Brochhaus, Timo Steinbach und Dominik Sterflinger, die in den letzten Wochen ebenfalls zu CBRE gewechselt sind [wir berichteten], verstärkt er künftig das Wachstum des Bürovermietungs- und Investmentteams in Köln.

„Uns ist in kurzer Zeit der Aufbau eines dedizierten Büroteams in Köln gelungen, wodurch unsere lokale Marktexpertise entscheidend ausgebaut werden konnte. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem außerordentlichen Netzwerk in der Immobilienbranche wird Ulrich Henseler gemeinsam mit seinem lokalen Team das Wachstum am Standort Köln weiter vorantreiben“, sagt Carsten Ape, Head of Office Leasing von CBRE in Deutschland.