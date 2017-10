ULI zeichnet Quartier „Domagkpark“ aus

Das neue Quartier „Domagkpark“ hat die Jury des Urban Land Instituts (ULI) überzeugt und den „ULI Germany Award for Excellence 2017“ gewonnen. Nach der Bekanntgabe dieser Auszeichnung im April dieses Jahres in Frankfurt am Main wird nun der Preis, ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro, an die Stadt München übergeben. Das Preisgeld wird gemeinnützigen Organisationen zugutekommen, die sich im Quartier „Domagkpark“ engagieren. Am vergangenen Dienstag wurde der symbolische Scheck von Vertretern des Urban Land Instituts an Stadtbaurätin Professorin Dr.(I) Elisabeth Merk übergeben.

Der „ULI Award for Excellence“ zeichnet auf nationaler Ebene zukunftsorientierte Immobilienprojekte und Stadtumbaumaßnahmen aus und zeigt damit deren Strahlkraft auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie deren Potential an Wertsteigerung auf. Dabei würdigt die Auszeichnung den gesamten Entwicklungsprozess und seine Einbindung in das städtische Umfeld. Das Quartier „Domagkpark“ auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne überzeugte die Jury auf zahlreichen Ebenen – insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energieeinsparung, durch die Einbindung von Gender Mainstreaming sowie durch ausgewiesene Räume für eine bessere soziale Vernetzung. Eine tragende Rolle beim Entwicklungsprozess spielt dabei, dass sich die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer zu einem Konsortium zusammengeschlossen haben, um so ihre Interessen koordinieren und sinnvolle Synergien nutzen zu können.