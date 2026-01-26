ULI startet dritte Runde von „Citychanger for Future“-Mentoring

ULI startet 2026 die dritte Generation seines Mentoring-Programms „Citychanger for Future“. Young Professionals unter 35 Jahren können sich ab sofort bewerben. Im Fokus stehen nachhaltige Stadtentwicklung, generationenübergreifender Dialog und interdisziplinärer Wissenstransfer. Das Programm läuft ab April 2026 und umfasst mindestens vier persönliche Treffen.

Das Programm bietet eine Plattform zum Knüpfen internationaler, interdisziplinärer und generationsübergreifender Kontakte und fördert somit den Wissens- und Erfahrungsaustausch über Alters- und Unternehmensgrenzen hinweg. Damit unterstützt das ULI nicht nur die jungen #Citychanger, sondern leistet auch einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Städte.



„Wir starten in das dritte Jahr unseres Mentoring-Programms, mit dem wir die nächste Generation junger Führungskräfte befähigen wollen, nachhaltige, lebenswerte und menschengerechte Städte aktiv mitzugestalten. Ziel des Programms ist es, bereits bei jungen Talenten das Bewusstsein für die nachhaltige Gestaltung urbaner Räume zu wecken und sie zu stärken, gesellschaftliche Verantwortung in ihrem beruflichen Handeln zu berücksichtigen. Darüber hinaus möchten wir einen integrativen, fachübergreifenden Mindset bei allen Teilnehmenden fördern. Durch diese neue Denkweise sollen innovative Projekte entstehen, die Lebensqualität, urbane Resilienz und wirtschaftliche Dynamik generationenübergreifend verbessern. Ich freue mich sehr, dass das Programm nun erfolgreich in das dritte Jahr startet. Alle Young Professionals unter 35 Jahren sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben“, sagt Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Der Bewerbungsprozess erfolgt ab sofort online. Das Programm startet im April 2026 und umfasst mindestens vier physische Treffen zwischen Mentor und Mentee. Pro Quartal findet eine Evaluation statt, ein Zwischenbericht wird nach sechs Monaten erstellt. Organisiert wird das Programm von den ULI NRW Young Leaders Lukas Ahner (Beos) und Maurice Fischer (Drees & Sommer).



„Ich freue mich sehr über den Start der neuen Ausgabe unseres Mentoring-Programms. Als Mentor engagiere ich mich bereits zum dritten Mal, weil ich überzeugt bin, dass wir die urbane Zukunft unserer Städte nur gemeinsam – durch intergenerationellen und interdisziplinären Austausch – gestalten können. Das Mentoring-Programm bietet eine ideale Plattform für diesen Dialog und ermöglicht es Young Professionals, sich auf Augenhöhe mit Entscheidern auszutauschen und aktiv einen Beitrag zur Zukunft unserer Städte zu leisten. Ich lade alle Young Leaders herzlich ein, sich für das Programm zu bewerben“, sagt Dr. Christian Schmid, Vorstandsmitglied der Helaba und Chairman des ULI Deutschland.



Die ULI-Mentoren im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge):

• Benjamin Biehl, Senior Managing Director | Hines

• Dr. Thorsten Bischoff, Geschäftsführer | Values Real Estate

• Isabella Chacón Troidl, CEO | BNP Paribas REIM

• Jürgen Fenk, Board Member | Deutsche Immobilien Holding AG

• Thomas Flohr, Managing Partner | Leaderslead Advisory

• Katja Freese, Managing Director Development | ECE Work & Live

• Prof. Dr. Kerstin Hiska Hennig | Head of Real Estate Institute | Frankfurt School of Finance & Management

• Jens Kreiterling, Vorstandsvorsitzender, Landmarken

• Ralf-Peter Koschny, Advisor | Bulwiengesa

• Annette Kröger, CEO Europe, Pimco

• Stefanie Lütteke, Partner | Drees & Sommer

• Dr. Andreas Muschter, CEO | Neoshare

• Martin Rodeck, Managing Partner | Blacklake Management Partners

• Christian Schmid, Mitglied des Vorstands | Helaba

• Dr. Markus Wiedenmann, Geschäftsführer, Art-Invest Real Estate GmbH & Co. KG