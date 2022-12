ULI Germany mit neuem Local Committee für Berlin

Das Urban Land Institute (ULI) Deutschland wird ab 1. Januar kommenden Jahres in Berlin ein neues Local Committee etablieren, das sich um den Berliner Chair, Martin Rodeck (Blacklake Management Partner), gebildet hat. Zum neuen ULI-Team in der Bundeshauptstadt gehören Sascha Klaus (Berlin Hyp), Frank D. Masuhr (Cushman & Wakefield), Snezana Michaelis (Gewobag) sowie Dr. Florian Rösch (Greenberg Traurig).

Alle neuen Team-Mitglieder sind ehrenamtlich für das ULI tätig, stammen in den meisten Fällen aus ULI-Partnerunternehmen, sind in Berlin beruflich beheimatet und setzen sich schon lange für die Weiterentwicklung der Stadt ein.



„Ich freue mich sehr, dass wir uns in Berlin personell breiter aufstellen. Denn unser Ziel ist es, noch stärker mit der hiesigen Verwaltung und Politik zum Thema Städtebau ins Gespräch zu kommen. Zudem ist Berlin natürlich der Sitz der Bundesregierung, auch deshalb haben wir uns personell verstärkt und das Local Committee formiert.”, sagt Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI in Deutschland.



So wird das ULI nächstes Jahr im März in Berlin zu dem Bereich Klimawandel und Immobilienwirtschaft und seinem Programm „C Change” ein Advisory Panel vor Ort durchführen. Die Themen dabei werden sein: Wo besteht das Risiko in der Stadt für Stranded Assets, und wie könnte das Risiko begrenzt werden?



„Dieses Panel nehmen wir zum Anlass, noch enger mit den Stakeholdern vor Ort zusammenzuarbeiten. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein so erfahrenes und thematisch breit aufgestelltes Team haben, das mich bei dieser Initiative und unseren ULI-Aktivitäten unterstützen wird.”, sagt Rodeck.