ULI Europe ernennt Jürgen Fenk zum Chairman

Jürgen Fenk, Mitglied der Konzernleitung der Signa Group, wurde zum neuen Chairman von ULI Europe ernannt. Jürgen Fenk wird Nachfolger von Jon Zehner, Global Head der Client Capital Group für LaSalle Investment Management; er wird für eine Amtszeit von zwei Jahren auf ehrenamtlicher Basis tätig sein.

Fenk bringt umfassende ULI-Führungserfahrung in seine neue Rolle ein. Jürgen Fenk hat als langjähriges Mitglied von ULI gerade eine vierjährige Amtszeit als Chairman von ULIs zweitgrößtem National Council in Europa, dem ULI Germany, absolviert und bekleidet derzeit außerdem das Amt des Global Governing Trustee, ist Mitglied des Executive Committee von ULI Europe und ist Teil des ULI Global Board of Directors. Seine Nachfolge als Chairman des ULI Germany / Austria / Switzerland ist am 01. Juli Gero Bergmann, Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp AG, angetreten [ULI Germany beruft Gero Bergmann zum neuen Chairman].



Jürgen Fenk wird die Umsetzung des Strategieplans von ULI Europe leiten, der Teil des globalen ULI-Strategieplans ist und kürzlich vom Global Board of Directors des Instituts genehmigt wurde. Der Vierjahresplan zielt darauf ab, das Engagement der Mitglieder und ihren weltweiten Einfluss zu stärken. Der Strategieplan für Europa konzentriert sich auf fünf Schlüsselbereiche: die privaten und institutionellen Mitgliederzahlen in der Region erhöhen; die Position von ULI in Europa als führendem und richtungsweisendem multidisziplinären Netzwerk für Know-how im Bereich Immobilien- und Landnutzung stärken; National Councils und Product Councils ausbauen, damit sich das Engagement der Mitglieder weiter erhöht; auf von unserer Mission bestimmte Aktivitäten wie UrbanPlan und Advisory Services fokussieren, damit sich ULI von anderen Organisationen abhebt und eine finanziell belastbare Plattform für nachhaltiges Wachstum schaffen.



„In Europa befindet sich ULI in einer aufregenden Entwicklungsphase“, sagte Fenk. „Die Verabschiedung des neuen Strategieplans gibt uns den nötigen Fokus und die erforderlichen Investitionen, um unsere Mitgliedschaft zu vergrößern, unsere Netzwerke zu entwickeln und unsere Reichweite in ganz Europa zu erweitern. Wir werden mit dem Aufbau der einzelnen National Councils fortfahren, indem wir lokale Programme entwickeln und Mitgliederzahlen erhöhen, gleichzeitig werden wir aber den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den National Councils verstärken, um ein wirklich europäisches Netzwerk zu schaffen.“ Fenk möchte auch die Zahl der Firmenmitglieder beim ULI steigern.



Jürgen Fenk trat der Signa Gruppe im Oktober 2017 bei und konzentriert sich dort hauptsächlich auf die Bereiche Banken, Kapitalmärkte, Kapitalbeschaffung und die neue Innovationseinheit. Zuvor war er Vorstandsmitglied bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), wo er für Immobilien, Fremdkapitalmärkte und Finanzinstitute zuständig war. Fenk verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Immobilien, Banken und Kapitalmärkte.