ULI ernennt Simon Durkin von BlackRock zum CEO Europe

Das Urban Land Institute (ULI) hat Simon Durkin zum Chief Executive Officer Europe ernannt. Er folgt auf Lisette van Doorn und wird seine Tätigkeit Anfang März 2026 aufnehmen. Durkin kommt von BlackRock, wo er Teil des Senior Leadership Teams war und die Position des Global Head of Real Estate Research and Strategy innehatte. Seine Ernennung steht für die Fortsetzung der Mission und der Dynamik des ULI und stärkt den Fokus auf den Mehrwert für die Mitglieder, die Entscheidungsrelevanz und langfristige Wirkung im gesamten gebauten Umfeld – in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen für die Branche in Europa und weltweit.

.

Durkin tritt die Nachfolge von van Doorn an, die das ULI nach mehr als einem Jahrzehnt geführt hat. In dieser Zeit baute sie ein starkes Team auf und stärkte das Profil, den Einfluss und die Mitgliederbindung des ULI Europe erheblich. Durkin und van Doorn haben in den vergangenen 20 Jahren bereits eng zusammengearbeitet, unter anderem bei grundlegenden Forschungs- und Dateninitiativen im Immobilienbereich.



Durkin übernimmt demnach eine starke und vertrauenswürdige Organisation, die auf fundierter Forschung, Vernetzung und Führungskräfteentwicklung in ganz Europa aufbaut. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Immobilien, angewandte Forschung und Kapitalmärkte mit, darunter Senior-Leadership- und Investment-Committee-Rollen bei BlackRock, BNP Paribas und DWS sowie frühere Tätigkeiten in der Daten- und Indexentwicklung bei IPD und PPR. Er ist dafür bekannt, analytische Strenge, führende Kapitalmarkterfahrung und praxisnahe Einblicke zu verbinden – ein Ansatz, der eng mit der Mission und den Werten des ULI übereinstimmt.



In seiner Rolle als CEO wird Durkin eng mit dem Team zusammenarbeiten, um das Leistungsversprechen des ULI für Mitglieder aus dem gesamten Ökosystem der gebauten Umwelt weiter zu schärfen, die Klarheit und Kohärenz der Programme und der Kommunikation zu stärken und sicherzustellen, dass die Forschung und Erkenntnisse des ULI weiterhin fundierte Entscheidungsfindung im gebauten Umfeld unterstützen.

Darüber hinaus wird Durkin dem Senior Leadership Team von Angela Cain, Global CEO des ULI, angehören und damit sicherstellen, dass die Arbeit des ULI in Europa vollständig auf eine starke globale Mitgliederplattform ausgerichtet ist und integraler Bestandteil dieser Plattform bleibt, die im Bereich Best Practice im gebauten Umfeld führend ist.



Er wird weiterhin eng mit Anne Kavanagh, ULI Europe Chair und Mitglied des Global Board des ULI, sowie mit dem Executive Committee des ULI Europe zusammenarbeiten, um Kontinuität, Stabilität und Ausrichtung sicherzustellen, während die Organisation in ihre nächste Phase eintritt. Darüber hinaus wird er mit den Vorsitzenden der 15 National Councils des ULI Europe, der 14 Product Councils sowie der Young Leader- und NEXT-Gruppen zusammenarbeiten, um das Leistungsversprechen für Mitglieder zu stärken und weiteres Wachstum zu fördern.



Mit Blick nach vorn wird Durkin die Branchenvernetzung des ULI in Europa mit Investoren, Entwicklern, Planern, Designern, Nachhaltigkeitsexperten und Bildungseinrichtungen weiter vorantreiben und gleichzeitig das langjährige Engagement des ULI für Führungskräfteentwicklung durch Initiativen wie Young Leaders und NEXT stärken, ergänzt durch vertiefte Partnerschaften mit Universitäten, Business Schools und Programmen für Berufseinsteiger.



Zu den zahlreichen anstehenden Prioritäten zählen die ULI Europe Conference im Juni in Berlin, die Vorstellung des ULI/PwC Emerging Trends in Real Estate Global Outlook 2026 auf der MIPIM, die Weiterentwicklung des ULI Accelerator, der die Branche mit innovativen PropTech-Lösungen zur Förderung ökologischer und sozialer Wirkung verbindet, sowie die Einführung des C Change Preserve Tools, das Investmentprofessionals dabei unterstützt, die Auswirkungen der Netto-Null-Transformation auf Immobilienbewertungen zu quantifizieren.