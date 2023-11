UKE erhält Schlüssel für neue Martini-Klinik

Am 8. November 2023 fand im Beisein der Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank die feierliche Schlüsselübergabe an die neue Martini-Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf statt. Nach rund vier Jahren Bauzeit ist das siebengeschossige Prostatakrebszentrum mit 17.000 m² Bruttogeschossfläche und 100 Betten, verteilt auf vier Stationen, baulich fertiggestellt.

