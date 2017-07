Uhrmanufaktur Franck Muller eröffnet erstes Geschäft in Deutschland

Der Schweizer Hersteller edler Uhren, Franck Muller, eröffnet seine erste eigene Filiale in Deutschland. Dazu hat das Unternehmen mit Sitz in Genf rund 50 m² Verkaufsfläche am Frankfurter Steinweg 1 angemietet. Das Geschäft an der Ecke zur Hauptwache soll im April 2018 übernommen werden, wenig später ist die Eröffnung geplant. Aktueller Nutzer des Geschäfts ist Phone House, Eigentümer der Immobilie ein privater Investor. JLL hat die Anmietung beraten und vermittelt.

.