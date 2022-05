UH-Invest erhält Baugenehmigung Wohnprojekt Hinz & Kunz

Der Projektentwickler UH-Invest hält die Baugenehmigung für das Wohnprojekt Hinz & Kunz in Düsseldorf in der Hand. Im angesagten Viertel Flingern entstehen knapp 80 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 4.800 m². Die Wohnungen sind 2024 bezugsfertig.

