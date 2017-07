Übersehener Wachstumssektor Datenzentren

Stephen Hayes

In Zeiten, in denen Immobilienbewertungen laufend neue Höchststände erreichen, suchen Anleger nach neuen Wegen, um an dieser Wachstumsentwicklung teilzuhaben. Ein Wachstumssektor der dabei von Investoren oft übersehen wird sind Datenzentren, und dass obwohl sich das Wachstum zur Internetnutzung bekannter maßen rund um den Globus weiter fortsetzt. Aktuellen Schätzungen zufolge nutzen derzeit rund 3,4 Milliarden Menschen das Internet und über 2 Milliarden Menschen Smartphones. Datenzentren sind Zweckimmobilien, in denen die Infrastruktur untergebracht ist, die eine Nutzung des Internets erst ermöglicht. Es gibt drei Gründe, weshalb Investitionen in Datenzentren in Betracht gezogen werden sollten.

1. Cloud Computing ist ohne Rechenzentren nicht möglich

Der Wachstumstrend Cloud Computing bedeutet eine immense Chance für die Vermieter von Rechenzentren. Beim Cloud Computing werden die Daten im Internet gespeichert anstatt auf einem lokalen Server oder der eigenen Festplatte. In der Praxis bietet Cloud Computing deutliche Effizienzgewinne für Firmen und ihre Kunden.



Die Produktpalette reicht von Software-as-a-Service (SaaS) wie bei Salesforce.com über firmenintern entwickelten Online-Applikationen wie Platform-as-a-Service (PaaS) bis hin zu Infrastructure-as-a-Service (IaaS), um Netzwerke und Datenspeicher zu vermieten. Die größten Wettbewerber beim IaaS sind Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform und Oracle Cloud. Unternehmen, die direkt an diese „Ökosysteme“ angeschlossen sind, können über private und hybride Clouds direkte Verbindungen (Cross Connects) zu Kunden, Geschäftspartnern und anderen Branchenteilnehmern herstellen. Beispielhaft sei hier der Healthcare-Markt genannt, in dem sich Krankenhäuser, Behörden, Pharmaunternehmen und Hersteller von Medizintechnik befinden. Die direkte Zusammenschaltung von Marktteilnehmern schafft Effizienzen, da diese direkten Zugriff auf Patientendaten, Interaktionen von medzinischem Fachpersonal, Digital Imaging, privater und staatlich geförderter Zahlungssysteme, Compliance- und aufsichtsrechtlichen Beobachtungen und Inventarien haben.



Im Jahr 2016 stiegen die Umsätze im Cloud Computing auf 148 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 25 Prozent und hat damit alle Wachstumsprognosen übertroffen. Es wird damit gerechnet, dass Cloud Computing diesen starken Trend voraussichtlich ungehindert fortsetzen wird. Grund sind die Effizienzgewinne sowie die geringeren Kosten im Vergleich zu Miete oder Kauf physisch existierender Datenzentren. Die innerbetriebliche Datenspeicherung wird nach Prognosen von Marktbeobachtern schon bald der Vergangenheit angehören.



2. Der Bau zuverlässiger Datenzentren ist kostspielig

Die größten Datenzentren verbrauchen hunderte Megawatt an Strom, was einem Stromverbrauch von 100.000 Haushalten entspricht. Aufgrund der speziellen Ausstattung ist zudem der Bau äußerst kostspielig. In den USA kann der Bau einer schlüsselfertigen Anlage bis zu 1.000 US-Dollar pro Quadratmeter kosten. Das ist in etwa das Zweifache der Kosten für den Bau eines Bürohochhauses. Datenzentren sind mit modernster Kühltechnologie ausgestattet, wie beispielsweise einer Unterbodenbelüftung. Die Systeme verfügen über redundante Kühltürme, in manchen Fällen gekoppelt mit gekühlten Wassersammelbecken.



Datenzentren werden in der Regel bei 22°C betrieben. Fällt das Kühlsystem aus, steigt die Temperatur im Gebäude um circa einen Grad pro Minute. Bereits bei 50 °C ist die Datenintegrität beeinträchtigt. Die Redundanz der Systeme ist daher von zentraler Bedeutung. Im Idealfall sind Datenzentren an zwei Stromnetze angeschlossen. Fällt ein Netz aus, springt ein Batteriespeicher beziehungsweise ein Schwungradsystem ein, in dem eine zylindrische Speichermasse mit hoher Geschwindigkeit in einem Vakuum rotiert. Die dabei gespeicherte kinetische Energie wird zur Kühlung verwendet, bis die Reservegeneratoren wieder starten. Die meisten verfügen zudem über Dieselvorräte von 100.000 Litern, mit denen Generatoren bis zu 48 Stunden lang betrieben werden können. Datenzentren variieren in puncto Leistungsfähigkeit und damit auch im Rating. Darauf beruht die vierstufige „Tier“-Klassifizierung: Im niedrigsten Level Tier 1 ist keine Redundanz gefordert. Auf dem Level Tier-4 hingegen verfügen sie über komplette Redundanzsysteme mit zwei unabhängigen Energiequellen. Die höchste Klasse garantiert eine Verfügbarkeit von 99,999 Prozent. Dies entspricht einer maximalen Ausfallzeit von fünf Minuten im Jahr. Bei einer Verfügbarkeit von 99 Prozent müsste man dagegen mit Ausfallzeiten von bis zu 3,5 Tagen pro Jahr rechnen.



3. Datenzentren arbeiten mit vielfältigen Geschäftsmodellen, die einer breiten Palette von Kunden entgegenkommen

Zu den Kunden gehören Behörden, Telekommunikationsanbieter und Großkonzerne wie Facebook, Google, Dell, Amazon und Microsoft. Mitunter betreiben diese Kunden sogar ihre eigenen Datenzentren. Mega-Datenzentren werden typischerweise im Rahmen von Triple-Net-Mietverträgen für mindestens 15 Jahre an Großkonzerne vermietet. Co-Location-Datenzentren werden von Spezialisten gemanagt, die entweder kleinere Gruppen oder ganze Server-Regale an Unternehmen vermieten. Die Mieten können zwar auf Quadratmeterbasis berechnet werden, richten sich aber zumeist nach dem vereinbarten Stromverbrauch. Normalerweise veranschlagen Mieter mehr Stromverbrauch, als sie tatsächlich benötigen, um für Stoßzeiten gerüstet zu sein und eine weitere Expansion möglich ist.



Große börsennotierte Datenzentrumsbetreiber konzentrieren sich auf anbieterneutrale Konzepte. Diese Konzepte sehen vor, dass mehrere Telekommunikationsunternehmen und Internetanbieter gemeinsam in einem einzigen Datenzentrum untergebracht und über den Cloud-Anbieter vernetzt sind. Durch diesen Zusammenschluss entstehen wertvolle „Ökosysteme“ für Unternehmen, da sie über einen einzigen physischen Anschluss direkt mit den Cloud-Anbietern verbunden sind. Hier wird die Effizienzsteigerung durch höhere Download-Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten ermöglicht.



Die so geschaffenen netzwerkdichten Datenzentren können somit wiederum mit anderen Datenzentren dieser Art zusammengeschlossen werden, mitunter sogar rund um den Globus. Dadurch müssen Unternehmensdaten nicht mehr an einem einzigen Standort gespeichert werden, sondern können an den effizientesten beziehungsweise sinnvollsten Standort verlagert werden, wie zum Beispiel näher bei Kunden oder Außendienstmitarbeitern. Auch die Verarbeitung der Daten kann so näher am Nutzer oder der Datenquelle erfolgen. Das duplizieren und verteilen von Datenbeständen verringert auch das Risiko von Datenverlusten und Server-Downzeiten, die andernfalls zu Unterbrechungen des Tagesgeschäfts führen könnten.



Sinnvolle Möglichkeiten in Datenzentren zu investieren

Der Bau von Mega-Datenzentren erscheint aus Sicht eines Immobilieninvestors zunächst einmal lukrativ. Andererseits ist die langfristige Bestandshaltung weniger ansprechend. Das liegt daran, dass Triple-Net-Mietverträge mit einem einzelnen Mieter die Preismacht ans Mietende verlagert. Dies gilt insbesondere für Mieter wie Google oder Facebook, die über das Know-how und Kapital zur Entwicklung eigener Zentren verfügen. Co-Location-Datenzentren mit mehreren Mietern sind als langfristige Bestandsimmobilie etwas attraktiver. Jedoch sind die Eintrittshürden am Markt jetzt niedriger als noch vor einem Jahrzehnt. Das liegt zum einen an interessanten Finanzierungsmöglichkeiten und zum anderen an besseren Techniken für modulares Bauen. Ein Vermieter von Datenzentren mit Sitz in Dallas errichtete kürzlich für 145 Millionen US-Dollar ein 30mw-Datenzentrum im nördlichen Virginia. 22,5mw sind zur Vermietung mit N2-Redundanz und einer Verfügbarkeit von 99,999 Prozent gedacht. Das entspricht einem vergleichsweise niedrigen Preis von 6,4 Millionen US-Dollar pro vermietbaren Megawatt mit ausbaufähigen Power Rooms sowie externer Komponentenfertigung und Tests.



Netzwerkdichte Datenzentren sind außerordentlich wertvolle Objekte, die sich gerade für langfristiges Eigentum eignen. Diese Zentren sind nur schwerlich replizierbar und schaffen auf diese Weise hohe Eintrittsbarrieren. Durch den direkten Anschluss an ein Portfolio netzwerkdichter Datenzentren stellen diese Immobilien interessante Investitionsobjekte dar. Netzwerkdichte Datenzentren sind gerade für Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Service-Anbieter und Konzerne als Mietobjekt reizvoll, da sie für gewöhnlich stufenweise ausgebaut werden. Die mit der Erweiterung erzielbaren Renditen sind sehr hoch: in der Regel 15 bis 20 Prozent der Cashflow-Renditen auf das eingesetzte Kapital. Überdies können netzwerkdichte Rechenzentren neben den Einkünften aus der Stromabnahme durch die Mieter auch mit anderen Leistungen, wie etwa Vernetzung, Einkünfte erzielen.



Angesichts der weltweiten Zuwachsraten bei der Nutzung des Internets und Cloud Computing sind netzwerkdichte Datenzentren ideal geeignet, um auch künftig hohe Cashflow-Renditen zu generieren. Ihre Vermieter tragen zu der Infrastruktur bei, die für ein weiteres systematisches Wachstum der Branche vonnöten ist. Für Anleger bietet sich hier die Investition über börsennotierte Immobilienvehikel an.