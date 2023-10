Überseequartier: Drei Tote bei Unglück auf Baustelle

Im Überseequartier hat es am Montagvormittag gegen 9 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Ersten Informationen zufolge gibt es drei Tote, weitere werden noch vermisst. Nach Angaben der Feuerwehr führte anscheinend der Einsturz eines Gerüsts zu dem Unglück. Aktuell läuft der Großeinsatz, um die übrigen Bauarbeiter zu retten.

.

Die Lage ist noch unübersichtlich. Anscheinend ist ein Baugerüst auf einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Die Bauarbeiter fielen in der Folge acht Stockwerke tief. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sind mit Großgerät an der Unfallstelle, um die Verunglückten bergen zu können. „Die Rettung erweist sich als sehr schwierig“, zitiert die Hamburger Morgenpost einen Feuerwehrsprecher vor Ort. Wegen der losen, im Schacht liegenden Gerüstteile würden sich die Einsatzkräfte selbst in Lebensgefahr begeben. Die Baustelle wurde komplett evakuiert.