Übernahmekommission untersagt Immofinanz-Offerte für S Immo

Die Übernahmekommission in Wien untersagt vorerst die Immofinanz-Offerte für die S Immo. Die Übernahmekommission nimmt die verfahrensrechtliche Möglichkeit für eine längere Prüfung der Angebotsunterlage in Anspruch, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Ursprünglich war die Veröffentlichung des kompletten Angebots rund um den 15. April vorgesehen. Die abschließende Prüfung der Angebotsunterlage durch den Senat der Übernahmekommission soll aber zeitnah erfolgen.

.