Über 6.000 m² für urbane Logistik: KVB mietet langfristig in Köln

Die Angermann NRW GmbH hat erfolgreich einen langfristigen Mietvertrag über rund 6.040 m² Hallen-, Büro- und Sozialflächen an der St.-Leonardus-Straße 1 in Köln vermittelt. Mieter ist die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB), vertreten durch die Stadtwerke Köln GmbH. Eigentümer und Vermieter der Immobilie ist ein global agierender deutscher Logistik- und Montagedienstleister.

Die Flächen dienen künftig als Logistik- und Lagerstandort für Materialien der KVB und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebs und der Instandhaltung des Kölner Nahverkehrs. Mit der Vermietung der letzten vakanten Einheit ist der Standort nun vollständig belegt. Der Abschluss erfolgte im Rahmen eines qualifizierten Alleinauftrags für den Eigentümer. Der Mieter wurde von Magna Properties im Rahmen eines Alleinsuchauftrages beraten.