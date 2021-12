Über 4.600 m² Light-Industrial-Fläche in Düsseldorf vermittelt

Die drei Maklerhäuser Realogis, Engel & Völkers sowie Red Property haben mit insgesamt drei Mietverträgen rund 4.600 m² Fläche im Düsseldorfer Stadtgebiet vermittelt. Davon entfallen 2.250 m² auf den Gewerbepark von Palmira in Heerdt und 2.400 m² auf den Segro Business Park in Benrath.

.

Pick & Pack 24 mit neuem Standort in Heerdt

Die Pick & Pack 24 GmbH vergrößert ihre Kapazitäten am Hauptsitz Düsseldorf. Auf Vermittlung von Realogis hat das Unternehmen für Displaybau und Konfektionierung einen Mietvertrag über knapp 2.250 m² Fläche in Heerdt abgeschlossen. Entscheidend für die Standortwahl waren die sehr gute Anbindung sowohl an die Stadt Düsseldorf als auch an die Autobahnen A52 und A57, um die Großräume Düsseldorf und Köln zu beliefern.



Das Immobilienberatungsunternehmen sorgt damit für eine direkte Anschlussvermietung der regalierten Einheit, die aus 2.285 Lager- und 160 Bürofläche besteht, ist. Eigentümer des Gewerbeparks in der Wiesenstraße 51, der insgesamt 29.000 m² Lager-, Produktions- und Büroflächen umfasst, ist Palmira Capital Partners.



Printcom und aTmos ziehen in den Segro Park Düsseldorf-Süd

Neben der Anmietung von Realogis in Heerdt konnten die beiden Maklerhäuser Engel & Völkers Commercial sowie Red Property noch zwei Mietverträge im Segro Business Park im Stadtteil Benrath vermitteln. Die die aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH mietete auf Vermittlung von Engel & Völkers 1.250 m², während das Druck- und Dokumentenmanagement Printcom bei der Anmietung von 1.150 m² von Red Property beraten wurde.



Mit den beiden Neuzugängen nähert sich der Segro Park Düsseldorf-Süd in der Bonner Straße der Vollvermietung. "Es sind nur noch vier unserer 16 Einheiten verfügbar“, sagt Oliver Kuropka, Associate Director, Development, Light Industrial bei Segro.