Über 20.000 m² Bürofläche in Düsseldorf vermietet

Der Düsseldorfer Büromarkt hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrekord hingelegt [wir berichteten] und es geht dynamisch weiter. Nach der Großanmietung des Landes NRW im RWI4 [wir berichteten] konnte die Alstria Office REIT-AG 6.500 m² im Glockturm sowie 8.200 m² in Heerdt vermieten. Die Deutsche Bahn AG hat sich 3.650 m² für einen neuen Verwaltungsstandort im Teilmarkt City gesichert. Gefolgt von zahlreichen kleineren Anmietungen im gesamten Stadtgebiet wurde in den letzten Tagen ein weiterer Flächenumsatz von über 20.000 m² gemeldet.

.

Handelsunternehmen verbleibt am Standort Heerdt

Das Handelsunternehmen Hach Lange hat seinen Mietvertrag mit 8.200 m² langfristig in Düsseldorf-Heerdt verlängert. Das Unternehmen ist ein transnationaler Mischkonzern aus den Vereinigten Staaten, der an der New Yorker Börse und im S&P 100 gelistet ist. Colliers International hat den Mieter exklusiv bei der Mietvertragsverlängerung beraten. Eigentümer der Büroimmobilie Willstätterstraße 11-15 ist die Alstria Office REIT-AG, die sich auch im Glockenturm über einen Vermiertungserfolg freuen kann.



Alstria vermietet 6.500 m² im Glockturm

Die Hans-Böckler-Stiftung zieht in den Glockturm. Alstria hatte das Bürogebäude in der Georg-Glock-Straße 18 im Teilmarkt Kennedydamm, das eine vermietbare Fläche von 10.800 m² umfasst, in 2012 erworben. Der damalige Einzelmieter L’Oréal verließ das Gebäude Ende 2017 zugunsten ihres Neubaus [wir berichteten], was Alstria zu einem Refurbishment veranlaßte. Mit der Unterzeichnung des neuen, langfristigen Mietvertrags über 6.500 m² Büro- und Nebenfläche ist die Neupositionierung des Gebäudes nunmehr abgeschlossen. Die Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch die Cubion Immobilien AG.



Deutsch Bahn mietet neuen Verwaltungsstandort

Im Teilmarkt City meldet das Maklerhaus Anteon die Neuanmietung von rund 3.650 m² an die Deutsche Bahn AG. Mit dem Abschluss eines neuen Hauptmietvertrags zwischen der Deutschen Bahn AG und der Becken Holding GmbH ist es dem Maklerhaus gelungen, den bestehenden Mietvertrag mit der Median AGZ Düsseldorf vorzeitig aufzulösen und damit eine erhebliche Einsparung für den Gesundheitsdienstleister zu realisieren. Der neue Mieter, die Deutsche Bahn, wird die Büroimmobilie Luisenstraße 105/Helmholtzstraße 17, voraussichtlich im ersten Quartal 2020 beziehen, wodurch das Gebäude weiterhin vollvermietet ist.



„Aufgrund der erstklassigen Lagebeziehung zwischen dem Objekt und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof ist die Immobilie bestens geeignet für die Deutsche Bahn AG. Die Möglichkeit, aus den Büros auf die Ein- und Ausfahrtsschneise des Bahnhofs zu schauen, ist natürlich noch das i-Tüpfelchen“, erklärt Markus Müller, Geschäftsleiter Bürovermietung. Mit der erfolgreichen Vermittlung ist die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von 20.000 m² vollvermietet.



Vollvermietung in der Innenstadt Süd

Zudem hat das Maklerhaus der international agierenden Züst & Bachmeier Project GmbH im Rahmen seiner Expansion neue Büroflächen von rund 390 m² vermittelt. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Fährstraße 1, Teilmarkt Innenstadt Süd und werden im Sommer 2019 bezogen. Mit dem jüngsten Mietvertrag ist auch diese Immobilie vollvermietet.



Synology zieht ins Global Gate

Der taiwanesische Hardwarehersteller Synology GmbH hat eine neue Fläche in der Grafenberger Allee 295 im Global Gate angemietet. Das Bürogebäude wird von der Warburg HIH Invest Real Estate für einen Poolfonds gemanagt. Die Synology GmbH wurde bei der Anmietung exklusiv von Colliers International beraten.



Vollvermietung am Carlsplatz

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Bernd Lenzen bezieht neue Flächen in der Stadt: Insgesamt mietet die Sozietät rund 140 m² am Carlsplatz 22 an. Eigentümer des Geschäftshauses in der südlichen Altstadt ist eine Erbengemeinschaft. Während des Vermittlungsprozesses war Savills im Rahmen eines Alleinvermietungsauftrages exklusiv beratend tätig und bewirkt mit dem Vertragsabschluss die Vollvermietung der Immobilie. Bereits im Januar 2019 hatte der Immobiliendienstleister eine Anmietung im Haus betreut: Der inhabergeführte Personaldienstleister, die Treuenfels Projektrealisierung, bezog hier 130 m² und setzte damit erfolgreich seine Wachstumsspläne im Finance & Controlling Projektgeschäft um.



Dr. Barbara Sturm zieht auf die Königsallee

Neben den Anmietungen am Carlsplatz hat das Maklerhaus außerdem für die Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics GmbH neue Flächen gefunden. Das Unternehmen hat rund 650 m² im Büro- und Geschäftshaus Königsallee 24 angemietet, das sich im Eigentum einer Privatperson befindet, die während des Vermittlungsprozesses exklusiv von Savills beraten wurde. Auf Mieterseite war Aengevelt unterstützend tätig.



YKK Europe zieht im Seestern um

Im Teilmarkt Seestern vermittelt Savills außerdem nach dem Auszug des Telekommunikationsanbieters 1&1 Versatel für das Bürogebäude Niederkasseler Lohweg 181-183 einen ersten neuen Mieter: Voraussichtlich im November 2019 wird die YKK Europe Ldt. 920 m² seinen neuen Standort im Teilmarkt Seestern beziehen. Der zukünftige Nutzer gehört zu der YKK-Gruppe, dem Marktführer für Verschlusstechnik. Insgesamt umfasst der 2001 fertiggestellte Bürokomplex rund 10.000 m², für die Savills erst kürzlich vom Eigentümer exklusiv mit der Vermietung beauftragt wurde. Das Immobiliendienstleistungs-Unternehmen übernahm im Rahmen des Deals folglich die Beratung auf Vermieterseite, während YKK von Engel Canessa während des gesamten Anmietungsprozesses beraten wurde.



Zwei neue Showrooms auf der Cecillienallee

Das in der Modebranche tätige und aus Dänemark stammende Label Rains, ein Hersteller moderner Regenbekleidung, suchte für seinen ersten Showroom in Düsseldorf geeignete Flächen und mietet hierzu durch gemeinsame Vermittlung von Aengevelt und Anteon eine repräsentative Erdgeschossfläche an der prominenten Rheinfront in dem Wohn- und Geschäftshaus Cecilienallee 33 im Stadtteil Golzheim. Aengevelt betreute dabei exklusiv den Eigentümer, ein Family Office, der Mieter wurde von Anteon begleitet.



In das Gebäude Cecilienallee 15 ist parallel das Modeunternehmen Stuff Maker auf der Suche nach einem Showroom in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt fündig geworden. Die 150 m² große Fläche wird im Juli bezogen. Imovo war beratend tätig.



Paccor zieht ins Airport Office II

Das Düsseldorfer Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat 743 m² im Bürogebäude Airport Office II in Düsseldorf an die Paccor Packaging GmbH vermittelt, die ihre Unternehmenszentrale an diesen Standort verlagern wird. Die Büroimmobilie gehört seit vergangenem Jahr zum Portfolio eines von Warburg HIH Invest Real Estate gemanagten Spezial-AIFs [Warburg-HIH Invest kauft Prologis-Zentrale in der Airport City].



Das im Jahr 2008 erbaute Bürogebäude Airport Office II in der Peter-Müller-Straße 16-16a am Flughafen Düsseldorf besitzt eine Gesamtmietfläche von 4.391 m² und verfügt über Lagerflächen im Keller- sowie Dachgeschoss. Bei den beiden Immobilien Airport Office I sowie Airport Office II handelt es sich um ein sogenanntes Zwillingsensemble.