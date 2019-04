Über 18.000 m² Bürofläche in Essen vermietet

Der Essener Büromarkt hat 2018 mit einem Flächenumsatz von über 150.000 m² ein außerordentlich hohes Ergebnis erzielt und ist auch im ersten Quartal 2019 nicht zu bremsen. Die Publity AG hat in der ehemaligen Karstadt-Zentrale die restlichen 8.000 m² an die Warenhauskette vermietet und somit die Vollvermietung im Gebäude erzielt. Brockhoff Immobilien vermietete neben dem Neubauprojekt Huyssen Allee an PwC [wir berichteten] außerdem an einen Konzern rund 5.400 m² in der Kruppstraße 74. Die Immobilie, die sich im Besitz von Aroundtown befindet, ist somit wieder vollvermietet, denn parallel zur Neuamietung konnten die Vermietungspezialisten von Cubion Immobilien die Verlängerung des Bestandsmieters 020-Epos auf rund 3.100 m² realisieren. Neben den größeren Anmietungen sind bereits zahlreiche kleinere Flächenanmietungen erfolgt.

Vollvermietung in der Kruppstraße

Der Bürokomplex an der Kruppstraße 74/Am Fernmeldeamt 17-19, der sich im Eigentum von Aroundtown befindet, hat seit dem 1. Februar einen neuen Großmieter. Brockhoff Office begleitete die Vermietung an den Essener Konzern, der sich auf 5.400 m² in der Kruppstraße 74/Am Fernmeldeamt 17-19 eingemietet hat. Die angemietete Fläche erstreckt sich über das 1. bis 4. Obergeschoss sowie das Untergeschoss. Zusätzlich sind 120 Kfz-Stellplätze in der Anmietung inkludiert.



Die Bürofläche überzeugte neben der schnellen Verfügbarkeit und der guten Verkehrsanbindung in unmittelbarer Nähe zur A 40 vor allem durch die sehr moderne IT-Infrastruktur. „Die Flächen sind erst Ende letzten Jahres durch den Auszug der 11880 Solution AG frei geworden. In nur wenigen Wochen konnte wir einen Nachmieter unter Vertrag nehmen. Ein deutlicher Hinweis dafür, dass der Essener Büromarkt vital und gefragt ist. Eigentümer sind also gut beraten, ihre Immobilie laufend zu modernisieren. Dann kommen neue Mieter quasi von allein,“ erklärt Tobias Altenbeck, Mitglied der Geschäftsleitung bei Brockhoff. Den Umzug der 11880 Solution AG von der Kruppstraße in die Hohenzollernstraße 24 erfolgte im vierten Quartal 2018 und wurde ebenso durch Brockhoff Office vermittelt [wir berichteten].



Parallel sorgte die Cubion Immobilien AG im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats für die Vollvermietung der Liegenschaft. Der Bestandsmieter, die 020-Epos GmbH, ein Dienstleister aus der Telekommunikationsbranche, wird künftig über rund 3.100 m² Bürofläche verfügen. Laut des Immobiliendienstleister hatte die „Stay or Leave“-Analyse gezeigt, dass ein Umzug nicht die beste Lösung ist. In Kürze werden die Bestandsflächen optimiert und die neue zusätzliche Fläche nach Mieterwunsch ausgebaut. Neben einer Klimatisierung werden unter anderem auch akustisch wirksame Elemente eingebracht und WC-Anlagen erneuert.



Essener Konzern mietet 3.000 m² Büro in der Baumstraße

In der Baumstraße 23-25 hat Brockhoff zudem einem börsennotierten Essener Konzern, der namentlich nicht genannt werden möchte, rund 3.000 m² Bürofläche vermittelt. Ausschlaggebend waren laut des Maklers neben der hervorragenden Lage vor allem auch die sofortige Verfügbarkeit einer so großen, zusammenhängenden Mietfläche. „Die Leerstandsquote auf dem Essener Büromarkt liegt aktuell unter 4%. Wir haben alle relevanten Objekte in Essen im Angebot und können auch für Mietgesuche dieser Größenordnung attraktive Flächen anbieten„, so Tobias Altenbeck von Brockhoff & Partner. Erst im vergangenen Juli hatte die AHT Group AG rund ca. 1.323 m² Büro- sowie 111 m² Lagerfläche in dem Bürokomplex angemietet [wir berichteten], der zentral im Lifestyle-Viertel Rüttenscheid, wenige Meter von der beliebten „RÜ“ entfernt liegt, wo das Maklerhaus ebenfalls Flächen vermitteln konnte.



Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg zieht ins Rü-Karree

Das Essener RÜ-Karree gehört zu den besten Geschäftsadressen in der Stadt. Seit Januar 2019 wird die hochwertige Mieterschaft durch den Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen Dr. Dr. A. Metz erweitert, der in der 3. Etage in der Rüttenscheider Straße 97-101 auf insgesamt 376 m² seine Praxisräume einrichtet.



Das Maklerhaus betreut das RÜ-Karree bereits seit dem Jahr 2000 im Alleinauftrag. Nach dem Auszug von Schenker, konnten zahlreiche Nachvermietungen erfolgreich abgeschlossen werden. Zuletzt bezog die Firma SiteLog GmbH rund 383 m² in dem modernen Gebäudekomplex. Der Altmieter Albag Dienstleistungsgesellschaft für die Wohnungswirtschaft mbH verlängerte und erweitere seine Bürofläche im vergangenen Jahr auf insgesamt 1.056 m².



Pflege-Netzwerk mietet 400 m² in der Norbertstraße

In der Büromarktzone Rüttenscheid vermittelte das Maklerhaus Ruhr Real zudem der PN Pflege-Netzwerk GmbH eine rund 400 m² große Bürofläche. Das Unternehmen wird von der Giradetstraße 4 in die Norbertstraße 1-7 umziehen. Ausschlaggebend waren neben der guten Lage, die hauseigene Tiefgarage. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Vermögensverwaltung.



Neuanmietungen in der Innenstadt

Aber auch in der Essener Innenstadt konnte Brockhoff punkten. Die Centric IT Solutions GmbH verlegt ihren Firmensitz von Ratingen nach Essen. Ab Mai mietet das Unternehmen rund 258 m² Bürofläche in der Kronprinzenstraße 30. Eigentümer des Objekts ist die RWTÜV Grundstücksverwaltungs GmbH.



Außerdem wird im Mai die Campus Naturalis GmbH, eine Akademie für ganzheitliche Gesundheitsbildung in das Sandsteingebäude der ehemaligen National Bank, unmittelbar neben dem Galeria Kaufhof, einziehen. Das Unternehmen hat im Gebäude „An der Reichsbank 8“ einen Mietvertrag über ca. 378 m² unterzeichnet. Der Standort, fußläufig zum Essener Hbf, am Anfang der Essener Einkaufsstraße ist für den Schulungsbetrieb mit wechselnden Schulungsgruppen optimal. Eigentümer des Gebäudes ist die Koerfer Gruppe.



Baudienstleister mietet 835 m² Bürofläche im Neubau „BelleVie“

Im Neubauprojekt “BelleVie" nahe des Hauptbahnhofs hat das Maklerhaus Cubion der Zeppelin Rental GmbH einen Mietvertrag über 835 m² vermittelt. Der neue Mieter wird die Flächen in der Hachestraße 12 nach Fertigstellung im Sommer 2019 beziehen. Neben der Möglichkeit in dem Neubau ein neues und innovatives Raumkonzept umzusetzen, waren die exzellente Lage mit entsprechend guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr positive Faktoren für die Anmietung. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor, der das Maklerhaus im Rahmen eines exklusiven Mandats mit der Vermarktung beauftragt hat.



Neben den Flächen in Essen haben die Immobiliendienstleister Brockhoff und Ruhr Real zusätzlich kleinere Flächenumsätze in den Nachbarstädten gemeldet.



Call Center mietet in der Innenstadt von Mülheim

In Mülheim vermittelte Brockhoff Office einen neuen Büromieter für den modernen Gebäudekomplex in der Schlossstraße 11-15. Die 16 Pixel GmbH wird ab 1. April 2019 rund 705 m² Bürofläche im 2. Obergeschoss anmieten. Die Ladenfläche in 1a-Lage im Erdgeschoss ist durch die bekannte Restaurant-Kette „Alex“ belegt.



„Die Zukunft der Innenstädte liegt in einem gekonnten Mix aus Einkaufen, Arbeiten und Wohnen. Durch die Anmietung von 16 Pixel GmbH ist das Gebäudeensemble vollvermietet und die Fußgängerzone wieder ein Stück mehr belebt,“ erklärt Tarek Prause, Immobilienmakler bei Brockhoff & Partner.



Rebeq mietet 550 m² Bürofläche in Gladbeck

Die Rebeq GmbH hat auf Beratung von Ruhr Real außerdem eine 550 m² große Bürofläche im Objekt Krusenkamp 24 in Gladbeck angemietet. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist eine direkte Tochtergesellschaft der Arbeiterwohlfahrt. Im Fokus stehen bei Rebeq Beratungsleistungen und die Entwicklung von modernen Arbeitsmarktdienstleistungen. Die Entscheidung für den Standort wurde maßgeblich durch den effizienten Flächenzuschnitt und die ideale Parkplatzsituation getroffen. Eigentümer des Objekts ist ein Privatinvestor.



Straßen NRW mietet neuen Projekt-Standort in Bochum

Im Mai 2019 bezieht der Landesbetrieb Straßenbau NRW einen zusätzlichen Standort mit rund 540 m² Mietfläche in der Herner Straße 370 in Bochum. Die Standortsuche war vor allem durch eine optimale Anbindung an die A43 getrieben, da die neuen Räumlichkeiten vor allem für Projekt- und Verwaltungsarbeiten des A43-Ausbaus genutzt werden sollen. Brockhoff Office vermittelte in kurzer Zeit die neue Bürofläche in optimaler Verkehrslage.



Die „Neue A43“ ist ein Mega-Projekt, das in der Verantwortung der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr liegt. In den kommenden Jahren werden insgesamt 28 Kilometer Strecke der A 43 zwischen Marl und Witten sechsspurig ausgebaut. Die Ausbauarbeiten beinhalten auch die Kreuzungen mit der A2, A40, A42 und der A44.



Loomis mietet 450 m² Bürofläche in Bochum

Die Loomis Deutschland GmbH hat durch Beratung der Ruhr Real GmbH ca. 450 m² Bürofläche in Bochum, Auf den Holln 47 angemietet. Der Umzug von Dortmund nach Bochum hat bereits stattgefunden. Ausschlaggebend für die Anmietung in Bochum waren die gute Autobahnanbindung sowie das hervorragende Stellplatzangebot. Loomis gehört mit rund 23.000 Mitarbeitern in über 400 Niederlassungen in 20 Ländern zu den führenden Bargeldbearbeitungsunternehmen. Der 1997 gegründete schwedische Konzern mit Hauptsitz in Stockholm setzt sein Expansion mit dem Umzug fort. Es wurde doppelt so viel Fläche angemietet. Eigentümer des Objekts ist ein Privatinvestor.