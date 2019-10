Knotel eröffnet drei weitere Standorte in Berlin

Knotel setzt seine Expansion in Europa mit weiteren Standorten im Zentrum Berlins fort. Neu hinzu kommen Flächen in der Kreuzberger Nostitzstraße sowie in der Neuen Grünstraße und der Alten Jakobstraße in Mitte.

Knotel bezieht auf 950 m² die gesamten fünf Stockwerke der Nostitzstraße 20 in Kreuzberg. Eigentümer ist die Henning Conle GmbH & Co. KG, die ersten Knotel-Kunden werden ab März 2020 einziehen. Wie bereits gestern berichtet, bezieht das Unternehmen zudem ab Dezember dieses Jahres 855 m² auf zwei Etagen am Mehringdamm 33 [wir berichteten]. Cushman & Wakefield vermittelte den Deal zwischen Knotel und dem Eigentümer M33 Management GmbH & Co. KG. Der Spezialist für flexible Büroflächen betreibt in der direkten Nachbarschaft am Mehringdamm 32-34 ebenfalls Flächen [wir berichteten].



An der Adresse Neue Grünstraße 17 eröffnet das Unternehmen ab Januar nächsten Jahres 292 m² Fläche auf einer weiteren Etage. Dieser Deal wurde ebenfalls von Cushman & Wakefield vermittelt. Eigentümer der Immobilie ist Lenco Securities. Eine weitere Fläche über 198 m² auf einer Etage in der Alten Jakobstraße 85/86 in Mitte mietet das Unternehmen als Untermieter von Civey. Ab Oktober wird diese Fläche von Knotel-Kunden genutzt.



Fortsetzung der aggressiven internationalen Expansion

Mit den Neueröffnungen in Berlin betreibt das Unternehmen nun mehr als 10.000 m² flexibler Bürofläche in 16 Spaces in der deutschen Hauptstadt. Global verfügt Knotel derzeit über mehr als 200 Spaces mit einer Gesamtfläche von über 370.000 m² in Berlin, New York, San Francisco, London, Los Angeles, Washington, D.C., Paris, Toronto, Boston, São Paulo und Rio de Janeiro.



Erst im August hatte der Spezialist für flexible Büroflächen den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 400 Millionen Dollar bekanntgegeben. Neben Wafra hatten sich die japanischen Unternehmen Mori Trust, Itochu und Mercuria an der letzten Finanzierungsrunde beteiligt. Unter den bisherigen Knotel-Investoren befinden sich Norwest Venture Partners, Newmark Knight Frank, Bloomberg Beta und Rocket Internet.



„Wir freuen uns, nur sechs Monate nach dem offiziellen Start von Knotel in Deutschland bereits über 16 Spaces zu verfügen und die strategisch wichtige Marke von mehr als 10.000 m² Fläche geknackt zu haben. Mit der im August abgeschlossenen Finanzierungsrunde im Rücken werden wir unser starkes Wachstum weiter vorantreiben. Berlin spielt für uns dabei eine zentrale Rolle. Darüber hinaus planen wir, auch in weiteren wirtschaftsstarken Städten Deutschlands flexible Büroräume anzubieten", so Frank Zorn, Head of European Expansion bei Knotel, zu den jüngsten Eröffnungen in der deutschen Hauptstadt.