Udo Giegerich wird neuer CFO von Corestate

Udo Giegerich wird ab dem 1. August zum neuen CFO Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands der Corestate Capital Holding ernannt.

Der 52-jährige Wirtschaftsmathematiker kommt von der Uniper SE. Dort verantwortete er als Leiter Group Finance & Investor Relations den Aufbau des Finanzbereiches und die Beziehungen zu den Investoren. Seine Karriere begann er als Berater unter anderem in Diensten von KPMG und EY. Auf die Unternehmensseite wechselte Giegerich 2003 als Group Treasurer der OMV AG in Wien. Weitere Stationen waren die BAWAG, die Bundesimmobiliengesellschaft und die 50Hertz Transmission GmbH, bei der Giegerich als Geschäftsführer und CFO tätig war.



Im Rahmen der Neuordnung und Verkleinerung des Vorstands verzahnt Corestate das Investment-Ressort stärker mit den marktnahen Bereichen und macht es zur Chefsache, durch direkte Zuordnung zu CEO René Parmantier. Tobias Gollnest wird neuer Chief Investment Officer (CIO) DACH.



Der 47-jährige Volljurist Gollnest ist seit 2014 im Unternehmen, zuletzt als Group Head of Investment und Group Head of Commercial Real Estate. Gollnest war zuvor unter anderem in Führungspositionen bei der Investmentbank Merrill Lynch und bei Barclays Capital.



Dr. Katharina Kneisel wird Group General Counsel. Sie ist seit Anfang 2019 bei Corestate, zuletzt als Group Head of Legal. Die Rechtsanwältin verfügt über umfangreiche Expertise in den Bereichen Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Aufsichtsrecht. Zuvor war sie viele Jahre für die Großkanzlei CMS Hasche Sigle tätig.



Der bisherige CIO Nils Hübener und der Chief Legal & HR Officer (CLHRO) Daniel Löhken werden zum 31. Juli 2021 aus dem Vorstand und zum 31. August 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Trennung geschieht auf Wunsch beider Herren aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen. Neu geschaffen wird die Vorstandsposition eines Chief Operating Officer (COO) mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Prozessoptimierung. Die strukturierte Suche wurde bereits angestoßen.