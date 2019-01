Die UBS AM und Conren Land haben einen neuen Deal fixiert: Die UBS Global Real Estate hat die in 2014 erworbene Büroimmobilie Kölncubus auf dem Deutzer Feld an den Investment Manager verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die im Jahr 2013 erbaute Multi-Tenant-Immobilie in d...

Fotos: Manuel Debus



[…]