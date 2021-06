UBS und Invesco gehen Partnerschaft ein

Invesco Ltd. und Invesco Real Estate haben gemeinsam mit UBS Global Wealth Management eine globale Immobilienlösung für die Wealth-Management-Kunden von UBS konzipiert. Die maßgeschneiderte Mandatslösung gibt wohlhabenden Privatkunden der Großbank in der Schweiz sowie in weiteren ausgewählten europäischen und asiatischen Märkten die Möglichkeit, in die Immobilienstrategien von Invesco, ausgewählte Co-Investments oder globale Direktimmobilien anzulegen. Dadurch erhalten UBS-Kunden ein über verschiedene Sektoren und Regionen breit diversifiziertes Exposure in globalen Immobilienanlagen institutioneller Qualität.

.

Das neue Angebot wird vornehmlich in die Direktimmobilienstrategien von Invesco anlegen. Darüber hinaus wird es zu Liquiditätszwecken sowohl in börsennotierte Immobilienwerte investieren als auch in ausgewählte Co-Investments oder Direktimmobilien. Damit reagieren die Partner auf die wachsende Kundennachfrage nach Strategien, die regelmässige Einnahmen generieren und ein stabiles Renditeprofil aufweisen.



Invesco verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 63,3 Mrd. US-Dollar in Immobilien-Direktinvestitionen und 19,9 Mrd. US-Dollar in börsennotierten Immobilienwerten. Außerdem beschäftigt das Unternehmen mehr als 580 Immobilienexperten weltweit und ist laut UBS „der einzige Manager mit vergleichbaren Strategien in den USA, Europa und Asien“ und befinde sich damit „in einer einzigartigen Ausgangsposition, um ein etabliertes globales Portfolio institutioneller Qualität bereitzustellen“, was die Investmentgesellschaft zum perfekten Partner für UBS mache.



„Wir sind hocherfreut über diese neue Partnerschaft mit der UBS und das Mandat für die Bereitstellung unserer erstklassigen Immobilienkompetenz. Dieses Angebot wurde speziell für die UBS und ihre Kunden strukturiert, um diesen langfristig stabile und attraktive regelmässige Einnahmen zu bieten“, kommentierte Marty Flanagan, Präsident und CEO von Invesco Ltd.



„Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden das Beste von UBS zu bieten, und ihnen zugleich exklusiven Zugang zu Lösungen von führenden Partnern zu verschaffen. Dadurch geben wir ihnen die Möglichkeit, von einzigartigen und attraktiven Anlageideen zu profitieren, die im Einklang mit maßgeblichen Markttrends sind“, erklärte Bruno Marxer, Head of Global Investment Management bei UBS Global Wealth Management.



„Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit der UBS, durch die wir dem anhaltenden Anlegerinteresse an außerbörslichen Immobilienanlagen mit diesen etablierten und bewährten Strategien gerecht werden können“, erläuterte R. Scott Dennis, Global CEO, Invesco Real Estate.