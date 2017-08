UBS-Logsitikfonds kauft in Kassel

Die UBS Real Estate GmbH hat für ihren Spezial-AIF UBS (D) German Logistics Property Fund 2 ein modernes Logistikzentrum im Großraum Kassel erworben. Die Voreigentümerin, Württembergische Lebensversicherung AG, hat die Liegenschaft 2012 direkt vom Entwickler Ixocon erworben [wir berichteten].

Das Logistikzentrum liegt in Volkmarsen, ca. 30 km von Kassel entfernt. Die zentrale Lage stellt einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte für nationale und internationale Vertriebsnetze dar. Durch die hohe Dichte der Industrie des Automobilsektors in Hessen ist für diese Region eine starke Nachfrage nach Logistikflächen und -dienstleistungen in diesem Segment zu verzeichnen.



Die im Jahr 2012 erbaute und nach dem DGNB Standard Silber zertifizierte Halle mit einer Größe von rund 52 000 m² erfüllt die technischen Kriterien einer modernen Logistikimmobilie in Bezug auf die Hallenhöhe und eine hohe Bodenbelastbarkeit.



"Der Ankauf ist eine attraktive Investitionsgelegenheit in ein modernes, hochwertiges Logistikzentrum. Aufgrund der Teilbarkeit und Flexibilität des Objektes sowie durch die zentrale Lage in Deutschland eignet sich das Objekt sehr gut als bundesweites Zentrallager für Güter jedweder Art“, kommentiert Andreas Langer, Portfolio Manager des UBS (D) German Logistics Property Fund 2 den Ankauf.



Für den 2012 aufgelegten Fonds ist dies der neunte Ankauf. Die Strategie des Fonds zielt auf den Erwerb von langfristig vermieteten Logistikimmobilien mit hoher Drittverwendungsfähigkeit an strategisch bedeutsamen Logistikstandorten in Deutschland. Langfristig gesicherte Cash-Flows, generiert durch bonitätsstarke Mieter und eine breite sektorale und geographische Diversifizierung, zeichnen laut UBS das derzeitige Portfolio des Fonds aus. Ergänzt wird dieses durch den Zukauf von Objekten, die in gewissem Umfang Asset Management Initiativen erfordern und somit nicht vollständig dem klassischen Suchprofil von Core-Investoren entsprechen.