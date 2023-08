UBS kauft FMZ in Münchberg von FIM

UBS Real Estate erwirbt das Fachmarktzentrum an der Theodor-Heuss-Straße in Münchberg von der FIM Unternehmensgruppe. Der Ankauf erfolgt im Rahmen ihres Mandats für das Einzelhandels-Teilsegment eines mit Universal Investment aufgelegten Immobilien-Spezialfonds.

.

Das Fachmarktzentrum in der Theodor-Heuss-Straße 2-4 in Münchberg (Oberfranken) ist sowohl an die angrenzenden Wohngebiete als auch zu den benachbarten Städten und Gemeinden gut angebunden. Die erworbenen Immobilien umfassen eine Gesamtfläche von ca. 3.500 m² und teilt sich auf in einen Ende letzten Jahres fertiggestellten Neubau sowie ein Bestandsgebäude. Mieter sind Rewe und Jysk, beide Mieter sind bereits seit 1994 am Standort aktiv.



FIM hatte das 11.800 m² große Grundstück 2016 mit zwei aneinandergrenzenden Einzelhandelsimmobilien, Baujahr 1993, erworben und im September 2021 mit dem Bau des neuen Rewe-Marktes begonnen [wir berichteten]. Bei der Planung des im Jahr 2022 fertiggestellten Neubaus legten die Entwickler großen Wert auf die Erfüllung moderner Nachhaltigkeitskriterien, wofür das Objekt eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erwartet.



Der Rewe-Lebensmittelmarkt, der Ende letzten Jahres seine Eröffnung feierte, verfügt über eine Gesamtmietfläche von 2.400 m². Dank ressourcenschonender Haustechnik und Nutzung regenerativer Energien braucht der Neubau bis zu 40 Prozent weniger Primärenergie als ein konventioneller Supermarkt. Im benachbarten Bestandsgebäude befindet sich eine 1.100 m² große Filiale des dänischen Bettwaren- und Möbelhändlers Jysk.