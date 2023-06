UBS-Fonds sichert sich Panattoni Logistikpark in Südhessen

Panattoni hat den vollvermieteten Panattoni Park am Standort Bensheim an den Fonds UBS Euroinvest Immobilien, der von UBS Real Estate verwaltet wird, verkauft. Der im ersten Quartal 2023 fertiggestellte Logistikpark wurde am 12. Mai feierlich eröffnet und ist vollständig an die MSK Pharmalogistic GmbH vermietet [wir berichteten].

