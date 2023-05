Die UBS Fund Management (Switzerland) AG baut das Portfolio eines an der Schweizer Börse gelisteten Immobilienfonds mit einer neu gebauten Logistikhalle in Neuenburg am Rhein aus. Der Panattoni Park Freiburg Süd mit einer vermietbaren Fläche von ca. 14.000 m² ist bereits langfristig an Hornbach vermietet.

