UBS-Fonds verkauft italienische High Street-Immobilie an Axa IM

Der durch die UBS Real Estate GmbH aufgelegte Immobilienspezialfonds UBS (D) Core Opportunities Europe hat das Einzelhandelsobjekt „Via Rizzoli 16/18“, an der Piazza Maggiore im Herzen Bolognas im Rahmen ihrer mittelfristigen Haltedauer-Strategie verkauft. Die Immobilie wurde 2015 von UBS Real Estate GmbH als erstes Objekt für den UBS (D) Core Opportunities Europe für rund 29,4 Mio. Euro übernommen. Käufer ist AXA Investment Managers Real Assets, die die Immobilie für die CNP Assurances erworben haben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Nachdem wir für das Objekt sehr attraktive Angebote erhalten hatten, haben wir entschieden, das aktuell sehr gute Marktumfeld zu nutzen. Die Investition spiegelt die antizyklische Strategie des Fonds wieder und wird sich positiv auf die Fondsperformance auswirken“, so Anna Dorothea Köstler, Portfoliomanagerin bei UBS Real Estate GmbH.



Die italienische Immobilie wurde ursprünglich im Jahr 1906 erbaut, 2011 umfassend renoviert und in Einzelhandelsflächen umgewandelt. Dabei wurde insbesondere Wert auf den Erhalt der klassischen Außenfassade gelegt. Das vollvermietete Gebäude im Zentrum der Stadt Bologna ist direkt an der Via Rizzoli gelegen, die zusammen mit der Via dell'Indipendenza und der Via Ugo Bassi die wichtigste Einkaufsstraße der norditalienischen Stadt bildet.