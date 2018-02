UBS AM verkauft Merton's Mitte

Der UBS (D) Euroinvest hat nach dem Verkauf des Frankfurter Airport Center 1 (FAC 1) im dritten Quartal 2017 [wir berichteten] eine weitere „nicht strategische“ Immobilie im Nordwesten der Mainmetropole veräußert. Das im Mertonviertel gelegene Bürogebäude Merton's Mitte geht offensichtlich an Conren Land. Während die Transaktion bestätigt ist, gibt es seitens der UBS AM bis dato aber keine offiziellen Angaben zum Käufer sowie zum erzielten Kaufpreis. Der zuletzt bekanntgegebene Verkehrswert (11/2017) lag bei 19 Mio. Euro; laut Marktinformationen soll der Kaufpreis aber für den von Leerstand geprägten B-Standort bei fast 23 Mio. Euro gelegen haben.

.

Das in 1994 fertiggestellte Bürogebäude in der Lurgiallee 10-12 verfügt über eine Mietfläche von rund 16.500 m² sowie 331 Parkplätze. Die Vermietungsquote für das Gebäudeensemble, in dem zur Zeit einige Refurbishment-Maßnahmen laufen, lag im November gerade mal bei 38,9 % und würde damit immerhin Potenzial für Asset Management-Maßnahmen bieten. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit der Mietverträge (WALT) beläuft sich - vorausgesetzt es wurden seit November keine neuen Mietverträge abgeschlossen - auf knapp 3 Jahre. Größte Mieter sind derzeit die Festo AG & Co. KG sowie die ACE European Group Ltd., die in 2013 ihren Mietvertrag unter „Verbesserung der Mietbedingungen“ [Büroflächen im Merton-Viertel beliebt] verlängert hatte.



Mit dem Verkauf hat das Fondsmanagement binnen weniger Monate bereits die zweite Immobilie im Mertonviertel erfolgreich losgeschlagen. Erst im Oktober wurde das Closing für die benachbarte Merton's Passage in der Lurgiallee 6–8 bekannt, die an die GxP German Properties AG ging [wir berichteten]. Die in 1994 errichtete Immobilie mit einer Fläche von 8.500 m² und 153 Parkplätzen hatte zuletzt einen Verkehrswert von 5,7 Mio. Euro und ist mit einem Leerstand von rund 37 Prozent und einer Restmietlaufzeit von 1,6 Jahren (WALT) verkauft worden. Die Verkaufserlöse aus den zuletzt erfolgten Verkäufen sollen laut UBS AM in den Kernmärkten des Fonds reinvestiert werden.