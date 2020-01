UBS AM gewinnt Multi-Manager-Immobilienmandat über 225 Mio. Euro

Die UBS Asset Management (UBS-AM) konnte im Bereich Multi-Managers Real Estate (MM-RE) ein deutsches institutionelles Mandat über 225 Mio. Euro an Land ziehen. Die Investitionen sollen in nicht börsennotierte Immobilienfonds in den entwickelten Immobilienmärkten weltweit erfolgen. Die jüngste Mandatsgewinn erhöht das verwaltete Gesamtanlagevermögen einschließlich der Zusagen des MM-RE-Teams auf mehr als USD 17 Mrd..

„Dies ist ein hervorragendes Ergebnis. Dass unser Produkt von MM-RE die Aufmerksamkeit einer der führenden Institutionen des Landes auf sich ziehen konnte, zeigt, wie sehr es am deutschen Markt an Zugkraft gewonnen hat. Immobilien werden aufgrund ihres attraktiven unkorrelierten Renditepotenzials sowie der Möglichkeit zur Einkommenssteigerung im aktuellen Niedrigzinsumfeld zunehmend als überzeugende indirekte Anlagemöglichkeit wahrgenommen“, freut sich Joerg Sihler, Head of Corporate Clients bei UBS Deutschland AG über die Mandatsgewinnung.



Laut MM-RE Team wird dem neuen Kunden eine maßgeschneiderte Anlagelösung zur Verfügung gestellt, die darauf ausgerichtet ist, die Renditeziele des institutionellen Pensionsvermögens zu erfüllen und gleichzeitig spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen zu berücksichtigen. Das Mandat wird international hauptsächlich in Core-Strategien investieren, die aus einem breiten Universum von Immobilienfondsmanagern mit langjährigen Beziehungen zum MM-RE-Team ausgewählt werden.



„Dieser bedeutende Mandatsgewinn ist ein Nachweis für das bewährte Konzept und die nachhaltige Erfolgsbilanz von MM-RE sowie für unsere Fähigkeit, eine maßgeschneiderte Anlagelösung zu liefern, die auf die Bedürfnisse eines speziellen Kunden zugeschnitten ist. Unser Investmentansatz wird eindeutig als überzeugender Weg für Investoren anerkannt, die Vorteile eines global diversifizierten institutionellen Qualitätsportfolios zu nutzen, um Konzentrationsrisiken zu beseitigen und so die Volatilität zu reduzieren“, fügt Eric Byrne, Head of Multi-Managers, REPM, bei UBS Asset Management, hinzu.