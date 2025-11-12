UBM zahlt Anleihe pünktlich zurück

Die UBM Development AG (UBM) wird am 13. November 2025 die noch ausstehenden 75,06 Mio. Euro der 2,75% UBM-Anleihe 2019-2025 (Anleihe) nach sechs Jahren pünktlich zurückführen.

.

Die Emission dieser Anleihe im Nominale von ursprünglich 120 Mio. Euro im Jahr 2019 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im November 2024 und Oktober 2025 wurden 44,94 Mio. Euro in die UBM Green Bonds 2024 und 2025 umgetauscht. Nun folgt die Rückzahlung der noch ausstehenden 75,06 Mio. Euro dieser Anleihe. „Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich bewiesen, dass wir ein zuverlässiger Anleihen-Emittent sind“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG.



Im Hinblick auf zukünftige Emissionen bleibt der Fokus der UBM klar auf nachhaltigen Finanzierungen. Inzwischen besteht das gesamte Anleiheportfolio der UBM ausschließlich aus Green Bonds und Sustainability-Linked Bonds – damit wurde das Ziel, 100 % der Anleihefinanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug auszugestalten, in nur vier Jahren erreicht.



Zum letzten Berichtsstichtag (30. Juni 2025) verfügt UBM über 167,3 Mio. Euro an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 30,1 %. Mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030 zeigte sich, dass der Projektentwickler weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Bis zum Mai 2026 werden bei der UBM keine weiteren Anleihen-Rückzahlungen fällig.