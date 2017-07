UBM versilbert Bestandspaket mit Entwicklungspotenzial für 53 Mio.

Österreichische Privatinvestoren haben 53 Millionen Euro für ein Immobilienpaket von UBM hingelegt: Das Portfolio besteht aus fünf Bestandsimmobilien im Großraum Graz und in Wien und wurden von dem Projektentwickler im Rahmen seines strategischen Verkaufsprogramms veräußert. „Wir sehen einen sehr dynamischen Markt – der Verkauf dieses großen Immobilienbestandspakets zeigt die Qualität unserer Entwicklungen und ist ein weiterer Meilenstein in unserem strategischen Verkaufsprogramm Fast Track 17“, sagt Michael Wurzinger, COO der UBM. Da die Liegenschaften alle in Form eines Asset Deals verkauft wurden, werden sie sich unmittelbar auf die Nettoverschuldung, Gesamtleistung und Umsatzerlöse der UBM im zweiten Quartal 2017 auswirken.

Die fünf Objekte haben großes Entwicklungspotenzial. Das Immobilien-Paket umfasst Grundstücksflächen von gesamt 37.977 m² mit insgesamt fünf vollvermieteten Bestandsimmobilien – drei Büroobjekte und ein Hotel im Großraum Graz sowie ein Bürogebäude inklusive einer Liegenschaft im 11. Bezirk in Wien.



Verkauftes Portfolio Objekt Fläche in m² Ort IZT 13.700 Unterpremstätten IBC West 6.850 Unterpremstätten IBC Ost 6.590 Unterpremstätten Hotel Ramada 112 Zimmer Unterpremstätten Brehmstraße 10 10.160 Wien

Die drei Bürogebäude IBC West, IBC Ost und IZT in Unterpremstätten befinden sich südlich von Graz direkt an der Autobahnabfahrt Schwarzlsee der A9 und profitieren von der guten Verkehrsanbindung. Der Autobahnknoten Graz-West und damit die Anbindung Richtung Wien und Salzburg sowie der Flughafen Graz-Thalerhof sind in jeweils 10 Minuten zu erreichen, in das Grazer Stadtzentrum gelangt man in 25 Minuten. Die Objekte weisen durchwegs einen hohen Vermietungsgrad auf. Zu den renommierten Mietern zählen u.a. die Wirtschaftskammer Steiermark, IGT Austria und Toshiba. Das 4-Stern-Hotel Ramada wurde erst 2016 umfassend renoviert und verfügt über 112 Zimmer. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der Büroobjekte direkt am Schwarzlsee. In Wien zählt ein 10.160 m² großes, vollständig vermietetes Büroobjekt in der Brehmstraße 10 im dritten Bezirk zum Portfolio.„Diese Transaktion ist eine der größten in der Steiermark in diesem Jahr“, sagt EHL-Investmentchef Franz Pöltl, der den Deal begleitet hat. „Aufgrund der Produktknappheit in der Hauptstadt werden für Investoren auch verstärkt Objekte in den Bundesländern interessant. In den Bundesländern werden derzeit noch etwas höhere Renditen als in Wien geboten, weshalb sich Investoren auch verstärkt außerhalb der Hauptstadt nach passenden Produkten umsehen.“