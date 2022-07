UBM Development verkaufte noch vor Ende Juni in Wien ein Gewerbeobjekt sowie drei Baurechtsliegenschafen um insgesamt 39,07 Mio. Euro. „Damit beweist die UBM, dass sie selbst in schwierigem Fahrwasser noch immer erfolgreich Investoren finden kann", so UBM-CEO Thomas G. Winkler.

Fotos: UBM Development AG



[…]