UBM verkauft Hyatt Regency Amsterdam an Aedes Real Estate

Die UBM hat eine weitere Hoteltransaktion in trockene Tücher gebracht. Der österreichische Projektentwickler hat das neue Luxushotel Hyatt Regency Hotel in der Amsterdamer City an den Joint Venture-Partner Aedes Real Estate verkauft. Das in der Innenstadt gelegene 5-Sterne Hotel ist nach dem in 2011 fertiggestellten „Crowne Plaza Amsterdam South“ die zweite, erfolgreich abgeschlossene Hotelprojektentwicklung von UBM in den Niederlanden. Die erste konnte damals an den Fonds UniImmo der Union Investment verkauft werden [UBM eröffnet in Amsterdam neues Crowne Plaza Hotel], in dessen Bestand sich das Hotel nach wie vor befindet.

Das Luxushotel mit einer Fläche von rund 16.000 m² wurde von den Amsterdamer Architekten Frits van Dongen und Patrick Koschuch geplant und verfügt über 211 Zimmer mit 38 Garagenplätzen. Teile der früheren Fassade wurden im historischen Stadtkern zur Wahrung des Flairs vom Projektentwickler erhalten, um dem Hotel „einen besonderen architektonischen Touch“ zu verleihen. Für das Interior Design zeichnet sich das Amsterdamer Kreativbüro Concrete verantwortlich. 2015 erhielt die Hotelentwicklung in der Sarphatistraat 104 bereits im Vorhinein das BREEAM Excellent-Zertifikat, das bis heute einmalig in den Niederlanden vergeben wurde. Das Projekt setzt in puncto neueste Energiemanagementsysteme, Zukunftsfähigkeit und Umweltverträglichkeit in Amsterdam neue Maßstäbe.