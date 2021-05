UBM verkauft Grazer „Rankencity“ für 33 Mio. Euro an GalCap

Nur wenige Tage nach Baubeginn veräußert UBM Development gemeinsam mit Projektpartner NHD Immobilien die Wohnbauentwicklung „Rankencity“ im Grazer Stadtteil Gries. Die aus zwei Bauteilen bestehende Wohnanlage geht für stolze rund 33 Mio. Euro an einen von GalCap Europe betreuten Fonds.

.

Insgesamt entstehen in der Rankencity auf sieben Obergeschossen 201 Wohnungen und 127 Tiefgaragen-Stellplätze. Die Fertigstellung ist im 1. Quartal 2023 geplant.



„Die Rankencity ist ein Musterbeispiel für eine gelungene Projektentwicklung, die eine Aufwertung für das gesamte Quartier mit sich bringt“, freut sich Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich, „wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unserem Partner NHD Teil dieser Entwicklung sein zu können.“



„Ich freue mich über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit UBM und NHD und über das tolle Projekt, das sich sicher ganz hervorragend am Markt behaupten wird“, ergänzt Manfred Wiltschnigg, Managing Partner von GalCap Europe. „Als regionaler Projektentwickler haben wir das Potenzial des Bezirks Gries frühzeitig erkannt und sind stolz darauf, dieses Projekt gemeinsam mit unserem Partner UBM an die GalCap verkaufen zu können“, meint Christian Leger, Geschäftsführer von NHD Immobilien.



Die Wohnungen sind zwischen 25 und 80 m² groß und richten sich primär an eine junge Zielgruppe, die das boomende Stadtviertel gerade für sich zu entdecken beginnt. Zwischen den beiden Baukörpern entsteht ein begrünter und verkehrsfreier Innenhof, der „Rankenpark“. Straßenseitig erfolgt die Bebauung entlang der Rankengasse etwas zurückgesetzt, wodurch, angelehnt an die Gründerzeittradition, charmante Vorgärten entstehen.