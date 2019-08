UBM und S Immo lassen in Wien die Kasse klingeln

Knapp eineinhalb Jahre vor Fertigstellung verkauft UBM Development gemeinsam mit ihrem Joint-Venture Partner S Immo die letzten Bauteile des Quartier Belvedere Central (QBC) an den internationalen Investor EPH Eastern Property Holdings. Der Forward-Deal umfasst die Büroimmobilien QBC 1&2 mit einer vermietbaren Fläche von über 38.000 m² sowie die Tiefgarage mit knapp 680 Stellplätzen. Die Liegenschaften grenzen direkt an die im März 2019 von der Gesellschaft erworbene Liegenschaft QBC 4, dem BDO-Hauptsitz, der bereits in 2016 an BDO verkauft worden war. Insgesamt spült die jüngste Transaktion 233 Mio. Euro in die Kassen der beiden Wiener Unternehmen, wovon rund 155 Mio. auf die UBM entfallen (66,2 % UBM, 33,8 % S Immo).

.