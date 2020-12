UBM und S Immo closen Wiener QBC 1&2-Deal

Mit QBC 1&2 sind nun auch die letzten beiden Bauteile des Stadtentwicklungsprojekts Quartier Belvedere Central (QBC) mit einem Gesamtvolumen von über 450 Mio. Euro fertiggestellt. Bereits Mitte 2019 verkauften die Joint-Venture Partner UBM Development (66 %) und S Immo (34 %) das Prestigeprojekt QBC 1&2 im Rahmen eines Forward Deals an die EPH European Property Holdings [wir berichteten]. Das finale Closing fand am gestrigen 29. Dezember 2020 statt.

