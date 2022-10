UBM und Paulus hissen Richtkrone für Timber Pioneer

UBM Development und Paulus Immobilien haben heute, gut ein Dreivierteljahr nach Erteilung der Baugenehmigung [wir berichteten], die Richtkrone für Frankfurts erstes Bürohaus in Holz-Hybrid-Bauweise gehisst. Der 8-geschossige Timber Pioneer bietet 14.100 m² Bürofläche sowie rund 1.500 m² Retailfläche im Erdgeschoss. Er entsteht im Europaviertel in unmittelbarer Nachbarschaft zum ebenfalls von UBM und Paulus entwickelten F.A.Z.-Tower [wir berichteten] und soll Mitte 2023 fertiggestellt sein.

