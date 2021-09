UBM und Paulus hissen Richtkrone am F.A.Z. Tower

Das erste Etappenziel haben UBM und Paulus erreicht: Der Rohbau für das neue Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) im Europaviertel ist fertig. Im Beisein von Stadtrat Mike Josef und den Herausgebern und der Geschäftsführung der F.A.Z. wurde gestern Richtfest gefeiert.

