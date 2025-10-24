UBM platziert weiteren Green Bond erfolgreich

Die UBM Development AG hat einen neuen Green Bond erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Gesamtvolumen der Emission 2025–2030 (ISIN: AT0000A3PGY9) beträgt 75 Millionen Euro. Neben frischem Kapital stammt ein signifikanter Anteil aus dem Umtauschangebot zweier bestehender Anleihen.

.

Durch das breit angenommene Umtauschangebot reduziert sich das Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen nun deutlich auf 76 Mio. Euro am 13. November 2025 und 72 Mio. Euro am 21. Mai 2026. Die Umtauschquote von insgesamt 45 % liegt am oberen Ende der historisch bislang erzielten Werte. So lief vom 29. September bis zum 16. Oktober 2025 ein Umtauschangebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019–2025 mit einem ursprünglichen Volumen von 120 Mio. Euro sowie an die Inhaber der UBM-Anleihe 2021–2026 mit einem ursprünglichen Volumen von 150 Mio. Euro, um diese in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 zu tauschen. Bereits im Oktober 2024 waren 74 Mio. Euro dieser beiden Anleihen erfolgreich in den UBM Green Bond 2024 getauscht und damit verlängert worden; im aktuellen Angebot kamen weitere 48 Mio. Euro hinzu. Insgesamt wurden damit rund 122 Mio. Euro des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens von 270 Mio. Euro umgetauscht.



Inklusive „frischem Geld“ konnte in der aktuellen Anleiheemission 2025–2030 ein Volumen von 75 Mio. Euro platziert werden. „Das aktuelle Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Strategie und Entwicklungspipeline“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: „Wir konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase darstellt.“



Der UBM Green Bond 2025 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025. Die Notierung des UBM Green Bonds 2025 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.



Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH, als Joint Bookrunner. UBM wurde von den DLA Piper Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-Sima beraten, die Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf Theiss-Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.