Gewinn für den 2. Bezirk
UBM öffnet Durchgang im LeopoldQuartier direkt zum Augarten
Die UBM Development AG hat gemeinsam mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai im Wiener LeopoldQuartier einen direkten Zugang zum Augarten eröffnet. Die Maßnahme soll die fußläufige Erreichbarkeit des Quartiers verbessern und die Nahmobilität im 2. Bezirk stärken.
Die UBM Development AG hat gemeinsam mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai einen neuen Durchgang zwischen dem LeopoldQuartier und dem Augarten eröffnet. Die Verbindung schafft einen direkten Zugang von dem Stadtentwicklungsprojekt in die historische Parkanlage.
Der neue Weg ist Teil des städtebaulichen Konzepts des LeopoldQuartiers, das als Holz-Hybrid-Quartier realisiert wird. Ziel ist es, die Wege für Fußgänger zu verkürzen, die Erreichbarkeit zentraler Grünflächen zu verbessern und den öffentlichen Raum stärker zu vernetzen.
„Das LeopoldQuartier steht für urbanes Leben mit hoher Lebensqualität. Mit diesem Durchgang schaffen wir eine lebendige Verbindung zwischen unserem Quartier und einem der schönsten Parks Wiens. Das ist Stadtentwicklung, die im Alltag unmittelbar spürbar wird“, betont Peter Schaller, CTO der UBM Development AG.
Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai begrüßt die Fertigstellung ausdrücklich: „Der neue Durchgang ist ein echter Gewinn für den gesamten Bezirk. Er optimiert die fußläufige Erschließung des Augartens und vernetzt das LeopoldQuartier noch enger mit dem Grätzl. Ich danke der UBM für diesen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Leopoldstadt.“