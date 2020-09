UBM legt Grundstein für F.A.Z. Tower

UBM Development hat den Grundstein für das neue Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) gelegt. In einer feierlichen Zeremonie wurde heute in Anwesenheit hochkarätiger Gäste, u.a. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, die traditionelle Zeitkapsel auf der Baustelle im Europaviertel vergraben. Das Büroprojekt F.A.Z. Tower, das gemeinsam mit der Paulus Immobiliengruppe (25%) entwickelt wird, soll 2022 fertiggestellt werden.

