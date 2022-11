UBM: Investmentmarkt befindet sich in „Schockstarre“

Projektentwickler UBM liefert ein stabiles Geschäftsergebnis für das dritte Quartal ab. Das Vorsteuer-Ergebnis im 1.-3. Quartal 2022 lag daher ohne signifikante Verkäufe mit 16,6 Mio. Euro etwa auf dem Niveau des Halbjahres. Laut des Projektentwickler befindet sich der Investmentmarkt „weiterhin in einer Schockstarre.“ Mit 358 Mio. Euro Cash und einer Eigenkapitalquote von 33 % sieht sich UBM-CEO Thomas G. Winkler aber gut aufgestellt.

