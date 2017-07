UBM finalisiert Verkauf von Prager Bestandsobjekten für 10 Mio. Euro

UBM hat letzte Woche den Verkauf eines Teils des Prager Bestands-Portfolios abgeschlossen. Die Transaktion umfasst Immobilien in dem von UBM entwickelten Stadtkomplex im Anděl Viertel in Prag. Drei dieser Bestandsobjekte - das größte Multiplex-Kino in Tschechien, eine großflächige Garage mit 293 unterirdischen Stellplätzen, sowie die Innenhof-Freifläche, wurden noch mit Wirkung Ende Juni für rund 10 Mio. Euro an Cinestar, den Betreiber des Multiplex Kinos, verkauft.

.

„Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung. Der Verkauf dieser Bestandsobjekte ist ein weiterer Baustein in der Umsetzung unserer Strategie“, sagt Jan Zemanek, Geschäftsführer der UBM Bohemia und Deal Captain der Transaktion.



Die in Form eines Asset Deals abgewickelte Transaktion wirkt sich unmittelbar auf Nettoverschuldung, Gesamtleistung und Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2017 aus.